Dr. Oetker’den muhteşem bir lezzet: Tahinli Sufle!

Dr. Oetker, damaklarda iz bırakacak lezzeti; Tahinli Sufle’yi tatlı severlerle buluşturdu.

Tahin ve pekmezin muhteşem uyumunun buluştuğu bu tatlıyı hazırlamak için dışarıdan sadece tereyağı ve 1 yumurta ekleniyor.

Ayrıca Dr. Oetker Tahinli Sufle’ye; muz dilimleri veya Dr. Oetker Çikolata Parçaları ekleyerek farklı lezzetlerde tahinli sufleler hazırlayabilir veya farklı pişirme kapları kullanarak özel sunumlar hazırlayabilirsiniz.

Tüm öneri ve püf noktalarını ürün ambalajı üzerinde bulabilirsiniz.

Dr. Oetker Tahinli Sufle’nin hazırlanış videosuna, mobil cihazınızla ambalaj üzerindeki QR kodu okutarak ya da www.droetker.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz.

Dr. Oetker ürünlerini satış noktalarından satın alabileceğiniz gibi, dilerseniz Dr.Oetker Sanal Mağaza aracılığıyla da sipariş verebilirsiniz.

Dr. Oetker ürünleri ve tarifleri hakkında bilgi almak veya hazırlama / pişirme ipuçlarına, püf noktalarına ulaşmak isteyenler 0 800 / 415 98 04 veya 0 850 222 98 04 no’lu Ücretsiz Danışma Hatları’nı arayabilir ya da www.droetker.com.tr internet adresine başvurabilirler.