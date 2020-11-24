En Kısa Sürede Yumuşacık, Pratik Alman Pastası Nasıl Yapılır?

Puf puf kabaran, yumuşacık pandispanyası ve pürüzsüz vanilyalı kremasıyla kendine özgü hoş bir lezzeti olan Alman pastası yapımı Nefis Yemek Tarifleri ayrıcalığıyla sizlerle! İhtiyacınız olan tüm püf noktalarıyla Alman pastası tarifi, özel çay davetlerinizde uygulamak için süper fikir!

Eğer siz de mutfakta farklı tarifleri denemeyi sevenlerdenseniz Alman pastası yapımı tam size göre! Misafirlerinizden tam not alacak, ikram ettiklerinizin mutlaka tarifini soracağı en pratik Alman pastası Nefis Yemek Tarifleri zengin tatlı arşivinde sizleri bekliyor…

Yumuşacık, kabardıkça kabaran pandispanyası ve kremsi, parlak ve mis kokulu kreması ile Alman pastası nasıl yapılır? Alman pastası hazırlarken diğerlerinden ayıracak lezzetli püf noktaları nelerdir? Daha önce Alman pastası yapılışı denememiş olsanız bile en az orijinali kadar keyif alacağınız tarifi ve hakkındaki tüm detayları sizlerle paylaşıyoruz, kaçırmayın!

En Pratik Tarif İçin Gerekli Alman Pastası Malzemeleri

Büyükten küçüğe evdeki herkesin beğenisini toplayacak Alman pastası malzemeleri birebir uygulandığında size mükemmel sonuçlar getirecektir. Tarif defterinizde mutlaka bulunması gereken Alman pastası tarifi, çayın kahvenin yanında ağzınızı tatlandıracak, ana yemek sonrası dilim dilim ikram edebileceğiniz farklı, hafif ve hazırlaması da çok kolay bir tatlı!

Alman pastası malzemelerinin detaylı ölçüleri için tarifi ziyaret edebilirsiniz. Ancak genel itibarıyla bu pasta için hazırlamanız gereken malzemeler şu şekildedir:

Tarif için: Pratik Alman Pastası Tarifi (Videolu)

Alman Pastası Malzemeleri

Keki (Pandispanya) İçin:

Yumurta

Şeker

Süt

Un

Sıvı yağ

Kabartma tozu

Kreması İçin:

Süt

Un

Şeker

Yumurta

Tereyağı

Vanilya

Şimdi geçelim hem leziz hem kolay Alman pastası nasıl yapılır sorusunun yanıtına!

Az Malzemeli (Yalancı) Pratik Alman Pastası Tarifi Nasıl Yapılır?

Bu kadar az malzemeyle nasıl bu kadar lezzetli olabileceğine şaşıracağınız bir Alman pastası tarifi ile karşınızdayız! Bu pasta, hafif ve pratik tatlıları sevenler için vazgeçilmez olacak! Az malzeme, az çabayla maksimum sonuçlar elde edebileceğiniz Alman pastası hamuru yani keki ve kremasıyla şimdi sizlerle!

Alman Pastası Keki Nasıl Hazırlanır?

Alman pastası yapımına kekinden, yani pandispanyasından başlamalısınız. Bunun için önce yumurta ve şekeri, şeker eriyip yumurta beyazlaşana kadar iyice çırpın.

İkinci aşamada süt, un, sıvı yağ ve kabartma tozunu ekleyip karıştırarak Alman pastası hamuru oluşturabilirsiniz.

Hazırladığınız kek harcını, hangi kalıpta pişirecekseniz (kek kalıbı, borcam, tepsi vs.) onu güzelce yağlamalısınız.

Kek harcını tepsiye boşalttıktan sonra önceden ısıtılmış fırında 160 derece yaklaşık 20 ila 25 dakika arasında kontrollü pişirin.

Üzeri pembeleşince fazla koyulaşmadan fırından alabilirsiniz.

Kekiniz hazır, şimdi biraz dinlendirin…

Alman Pastası Kreması Nasıl Hazırlanır?

Alman pastası keki kadar kremasıyla da meşhur bir tatlı! Peki, Alman pastası kremasının yapılış aşamaları nelerdir? Öncelikle krema için gerekli malzemeleri hazır duruma getirin.

Orta boy bir tencerede bu malzemelerin hepsini bir araya getirerek sürekli karıştırıp pişirin.

Kıvam alıp kaynamaya başladığında kremanız hazır demektir!

Son Aşama: Alman Pastası Şekilleniyor!

Kek ve krema hazır, sıra geldi ikisini birleştirmeye, yani pasta yapmaya!

Bunun için fırından çıkarınca dinlendirip soğuttuğunuz keki ortadan iki eşit parçaya bölün.

Daha sonra kremayı bu bölüme iyice yayın.

Kalan diğer kek tabanını da üste getirip üzerine pudra şekeri serpin.

Dilerseniz dolapta biraz dinlendirebilirsiniz.

Alman pastanız hazır, deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun!

Yerken Damakta İz Bırakan Alman Pastası Püf Noktaları Nelerdir?

Herkes kek yapabilir, ama diğerlerinden ayrılan lezzeti nasıl yakalayacaksınız? İşte, Alman pastası püf noktaları ve enfes sonuçlar için ihtiyacınız olan ve izlemeniz gereken adımlar sizlerle!

İlk adım olarak malzemelerden başlayalım. Alman pastası hazırlarken malzemeleri önceden dolaptan çıkarmak ve oda sıcaklığında olmalarını sağlamak önemlidir. Böylece kekte aranılan o puf puf kabarık dokuyu kolayca sağlayabilirsiniz.

Her kek harcında olduğu gibi, şekerin yumurtayla iyice çırpılması mühimdir. Şekerin yumurta içinde eriyene kadar, yumurtanın da renginin açılıp köpük köpük oluncaya kadar çırpılması kekinizin yumuşacık ve yeterince kabarık olmasına vesile olacaktır.

Gerek kek harcında gerek kremada un, vanilya, kabartma tozu gibi kuru malzemeleri eleyerek eklemek hem harçta hem de kremada bu malzemelerin topaklanmasını önler. Ayrıca unlu kuru malzeme karışımının havalandırılarak yukarıdan harca eklenmesi kekin daha çok kabarmasını sağlar.

Kremadaki pürüzsüz kıvamın sırrı başından ayrılmadan ocakta sürekli karıştırmaktır. Siz ne kadar özenle karıştırırsanız krema da o kadar pürüzsüz olacaktır.

Eğer kremadaki yumurta kokusundan hoşlanmıyorsanız eklemeyebilirsiniz.

Deneyebileceğiniz Diğer Alman Pastası Çeşitleri

Alman pastasını yukarıda belirttiğimiz gibi sade haliyle hazırlayabileceğiniz gibi farklı malzeme eklemeleriyle çeşitlendirebilirsiniz. Örneğin: