Evde künefe
Evde künefe yapmak tahmin edildiği gibi çok zor değil.
Evde Künefe Yapımı Tarifi İçin Malzemeler
500 gr tel kadayıf
300 gr künefe peyniri
250 gr tereyağı
şerbeti için:
2,5 su bardağı su
2,5 su bardağı şeker
birkaç damla limon suyu
Evde Künefe Yapımı Tarifi Yapılışı
Önce şerbeti hazırlayın. Şeker ve suyu ekleyerek kaynatın.
Kaynadıktan sonra birkaç damla limon ekleyerek soğumaya bırakın.
Kadayıfı didikleyin.
Yapacağınız kalıp önemli ocakta pişmeye dayanıklı ve çok derin olmamalıdır.
Kalıbın altını tereyağı ile yağlayın. Bol kullanabilirsiniz Kızartacağımız için rengini güzelleştiriyor.
Tüm kadayıfı yağladığınızdan emin olun.
Kadayıfı 2 ye bölün.
Bir kısmını kalıbın altına koyun ve ellerinizle sıkıca bastırın.
Peyniri rendeleyin, üzerine dökün.
Kalan kadayıfı da peynirin üstüne koyarak sıkıca bastırın.
Büyük gözlü ocakta kısık ateşte yavaş yavaş pişirin.
Bir tarafı piştikten sonra tepsiyle ters çevirerek diğer tarafını da kızartın.
Ocaktan aldıktan sonra soğuk şerbeti dökün ve fındık, ceviz veya fıstık serperek sıcak servis yapın. Afiyet olsun.
Künefe yapımı püf noktaları
İlk olarak künefenizin şerbetini yapmalısınız.
Künefenizi yavaş yavaş kısık ateşte pişirmelisiniz. Kontrollü bir şekilde künefenizin iki tarafını da pişirmelisiniz.
Künefenizi şerbetlendirirken şerbetin soğuk künefenin sıcak olması gerekmektedir.
Künefenizi servi ederken yanında dondurma yada kaymak ile servis edebilirsiniz.
Künefe için Hatay peyniri gibi peynirler kullanabileceğiniz gibi temin edemeyenler için hemen hemen her markette bulunan dil peyniri de kullanılabilir.
(Nefisyemekler)