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Evde künefe 

 Evde künefe yapmak tahmin edildiği gibi çok zor değil.

04 Nisan 2020 Cumartesi 13:37
Evde künefe 

Evde künefe 

   Evde künefe yapmak tahmin edildiği gibi çok zor değil.

Evde Künefe Yapımı Tarifi İçin Malzemeler

500 gr tel kadayıf

300 gr künefe peyniri

250 gr tereyağı

şerbeti için:

2,5 su bardağı su

2,5 su bardağı şeker

birkaç damla limon suyu

Evde Künefe Yapımı Tarifi Yapılışı

Önce şerbeti hazırlayın. Şeker ve suyu ekleyerek kaynatın.

Kaynadıktan sonra birkaç damla limon ekleyerek soğumaya bırakın.

Kadayıfı didikleyin.

Yapacağınız kalıp önemli ocakta pişmeye dayanıklı ve çok derin olmamalıdır.

Kalıbın altını tereyağı ile yağlayın. Bol kullanabilirsiniz  Kızartacağımız için rengini güzelleştiriyor.

Kalan tereyağını eritin ve tüm kadayıfla harmanlayın.

Tüm kadayıfı yağladığınızdan emin olun.

Kadayıfı 2 ye bölün.

Bir kısmını kalıbın altına koyun ve ellerinizle sıkıca bastırın.

Peyniri rendeleyin, üzerine dökün.

Kalan kadayıfı da peynirin üstüne koyarak sıkıca bastırın.

Büyük gözlü ocakta kısık ateşte yavaş yavaş pişirin.

Bir tarafı piştikten sonra tepsiyle ters çevirerek diğer tarafını da kızartın.

Ocaktan aldıktan sonra soğuk şerbeti dökün ve fındık, ceviz veya fıstık serperek sıcak servis yapın. Afiyet olsun.

Künefe yapımı püf noktaları

İlk olarak künefenizin şerbetini yapmalısınız.

Künefenizi yavaş yavaş kısık ateşte pişirmelisiniz. Kontrollü bir şekilde künefenizin iki tarafını da pişirmelisiniz.

Künefenizi şerbetlendirirken şerbetin soğuk künefenin sıcak olması gerekmektedir.

Künefenizi servi ederken yanında dondurma yada kaymak ile servis edebilirsiniz.

Künefe için Hatay peyniri gibi peynirler kullanabileceğiniz gibi temin edemeyenler için hemen hemen her markette bulunan dil peyniri de kullanılabilir.

(Nefisyemekler)

 

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