Hızlıca Yapabileceğiniz Tatlı Çeşitleri!

Ansızın gelen tatlı krizlerini bastırmak ya da habersiz gelen konuklara leziz bir ikramlık sunabilmek için ihtiyacınız olan pratik tatlı tariflerini sizler için araştırdık. İşte hızlıca yapabileceğiniz ve tadına hayran bırakan o tatlılar!

Un Helvası

Yapmaya başladığınız ilk dakikadan itibaren mutfağı mis gibi bir kokunun sarmasını sağlayacak olan un helvası kolay bayatlamayan bir tatlı türüdür. Bu nedenle mutfağınızdan asla eksik etmemeniz gereken tatlı çeşitleri arasında yer aldığını da belirtmek gerekiyor. Unu kavurmanız ve sonrasında leziz bir şerbetle buluşturmanız bu eşsiz tatlıyı hazırlamanız için yeterli olacak. Denemeye hazır mısınız?

Kalburabastı

Çıtır şerbetli tatlı çeşitlerinden hoşlananlar için harika bir seçenek olan bu benzersiz tatlıyı günün herhangi bir saatinde rahatlıkla tüketebilirsiniz. Üstelik kalburabastı tarifini öğrenmek için Yemek.com adresine tıklamanız yeterli olacak. Bu sitede kalburabastı tarifi detaylı bir şekilde aktarılıyor ve aynı zamanda yaparken dikkat edilmesi gereken püf noktaları hakkında da bilgi mevcut.

Kedidili Tatlısı

Mutfakta çok deneyimli olmasanız bile harika bir tatlı çeşidi hazırlayabilirsiniz. Yapmanız gereken sadece rotanızı kedidili tatlısına çevirmek olacak. Çünkü bu lezzetin kıvamını tutturmak son derece kolay! Her ne kadar uğraştırıyor gibi görünse de aslında hazırlamasının gayet kolay olduğu bilgisini de aktaralım. Sadece malzemeleri eksiksiz bir şekilde hazırlayın ve sırasıyla tarifi yapmaya başlayın.

Muhallebi

Kuşkusuz herkesin severek tükettiği, çocukların ise adeta müptelası olduğu tatlı çeşitlerinin başında muhallebi geliyor. Az sayıda malzeme ile yapılabilen bir tatlı çeşidi olduğunu da unutmamak gerekir. Ayrıca üzerini dilediğiniz malzeme ile süsleyebilirsiniz. Bu sayede iştahları kabartan bir görünüm kazandırmanız da çok kolay olur. Muhallebiye meyve parçalarının da çok yakıştığını belirtmemiz gerekiyor.

Mozaik Pasta

Bisküvi ve kremanın buluşmasından doğan bu muhteşem lezzete hiç kimse hayır diyemiyor. Dakikalar içerisinde hazırlayabileceğiniz mozaik pasta için genellikle kakaolu krema kullanılır. Ancak siz puding kullanarak da bu leziz tatlıyı yapabilirsiniz. Arzunuza göre muzlu ya da çilekli puding tercihinde bulunmak ve mozaik pastanın üzerini de meyve parçacıkları ile süslemek gibi seçenekleriniz de mevcut!