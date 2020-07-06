Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
88010
ALTIN
341.603
DOLAR
6.5510
STERLİN
8.1478
EURO
7.2429

Hızlıca Yapabileceğiniz Tatlı Çeşitleri!

Mutfakta kolay bulunabilen malzemelerle hızlıca yapabileceğiniz tatlı çeşitlerini sizler için derledik. Un Helvası'ndan Kalburabastı tarifi bizden, yapması yemesi sizden, afiyet olsun.

06 Temmuz 2020 Pazartesi 16:42
Hızlıca Yapabileceğiniz Tatlı Çeşitleri!

Hızlıca Yapabileceğiniz Tatlı Çeşitleri!

Ansızın gelen tatlı krizlerini bastırmak ya da habersiz gelen konuklara leziz bir ikramlık sunabilmek için ihtiyacınız olan pratik tatlı tariflerini sizler için araştırdık. İşte hızlıca yapabileceğiniz ve tadına hayran bırakan o tatlılar!

  • Un Helvası 

Yapmaya başladığınız ilk dakikadan itibaren mutfağı mis gibi bir kokunun sarmasını sağlayacak olan un helvası kolay bayatlamayan bir tatlı türüdür. Bu nedenle mutfağınızdan asla eksik etmemeniz gereken tatlı çeşitleri arasında yer aldığını da belirtmek gerekiyor. Unu kavurmanız ve sonrasında leziz bir şerbetle buluşturmanız bu eşsiz tatlıyı hazırlamanız için yeterli olacak. Denemeye hazır mısınız?

  • Kalburabastı

Çıtır şerbetli tatlı çeşitlerinden hoşlananlar için harika bir seçenek olan bu benzersiz tatlıyı günün herhangi bir saatinde rahatlıkla tüketebilirsiniz. Üstelik kalburabastı tarifini öğrenmek için Yemek.com adresine tıklamanız yeterli olacak. Bu sitede kalburabastı tarifi detaylı bir şekilde aktarılıyor ve aynı zamanda yaparken dikkat edilmesi gereken püf noktaları hakkında da bilgi mevcut.

  • Kedidili Tatlısı

Mutfakta çok deneyimli olmasanız bile harika bir tatlı çeşidi hazırlayabilirsiniz. Yapmanız gereken sadece rotanızı kedidili tatlısına çevirmek olacak. Çünkü bu lezzetin kıvamını tutturmak son derece kolay! Her ne kadar uğraştırıyor gibi görünse de aslında hazırlamasının gayet kolay olduğu bilgisini de aktaralım. Sadece malzemeleri eksiksiz bir şekilde hazırlayın ve sırasıyla tarifi yapmaya başlayın. 

  • Muhallebi

Kuşkusuz herkesin severek tükettiği, çocukların ise adeta müptelası olduğu tatlı çeşitlerinin başında muhallebi geliyor. Az sayıda malzeme ile yapılabilen bir tatlı çeşidi olduğunu da unutmamak gerekir. Ayrıca üzerini dilediğiniz malzeme ile süsleyebilirsiniz. Bu sayede iştahları kabartan bir görünüm kazandırmanız da çok kolay olur. Muhallebiye meyve parçalarının da çok yakıştığını belirtmemiz gerekiyor. 

  • Mozaik Pasta 

Bisküvi ve kremanın buluşmasından doğan bu muhteşem lezzete hiç kimse hayır diyemiyor. Dakikalar içerisinde hazırlayabileceğiniz mozaik pasta için genellikle kakaolu krema kullanılır. Ancak siz puding kullanarak da bu leziz tatlıyı yapabilirsiniz. Arzunuza göre muzlu ya da çilekli puding tercihinde bulunmak ve mozaik pastanın üzerini de meyve parçacıkları ile süslemek gibi seçenekleriniz de mevcut!

Bağışıklığınızı bu besinlerle destekleyin
Bağışıklığınızı bu besinlerle destekleyin
Sevgililer Günü için yemek tarifleri mi arıyorsunuz?
Sevgililer Günü için yemek tarifleri mi arıyorsunuz?
Portakallı irmik tatlısı tarifi
Portakallı irmik tatlısı tarifi
Diyet karnıyarık nasıl yapılır.
Diyet karnıyarık nasıl yapılır.
Zonguldak'ın yöresel yemekleri tanıtılıyor
Zonguldak'ın yöresel yemekleri tanıtılıyor
Farklı lezzetler, hem göze, hem damağa
Farklı lezzetler, hem göze, hem damağa
Geleneksel anadolu mutafağı yemek tarifleri bu sitede
Geleneksel anadolu mutafağı yemek tarifleri bu sitede
Oktay Usta Rizeli bayanlara yemek tariflerini verdi
Oktay Usta Rizeli bayanlara yemek tariflerini verdi
Son Güncelleme: 09.07.2020 16:49
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kuru Barbunya
Kuru Barbunya
Makarna cipsi
Makarna cipsi
Pancar çorbası
Pancar çorbası
Evde künefe 
Evde künefe 
Pancar Kavurması
Pancar Kavurması
Turp çorbası
Turp çorbası
Mantı tadında karnıbahar tarifi
Mantı tadında karnıbahar tarifi
Pratik Kaaolu Şekersiz Kek nasıl yapılır
Pratik Kaaolu Şekersiz Kek nasıl yapılır
Çabuk pratik, Kuru Köfte Tarifi
Çabuk pratik, Kuru Köfte Tarifi
Liseli genç şefler mutfakta yeteneklerini konuşturdu
Liseli genç şefler mutfakta yeteneklerini konuşturdu

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim