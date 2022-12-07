İtalyan mutfağı aşıkları için glutensiz ev pizzası tarifi

Margauxthecook adıyla sosyal medyada da sıkı bir takipçi kitlesi bulunan yemek blogger’ı ve köşe yazarı Doğa Huriye Özkaya, İtalyan mutfağı dendiğinde akla gelen ilk tariflerden pizzaya glutensiz unla yeni bir yorum getirdi. Başta Çölyak hastaları olmak üzere glutensiz beslenmesi gereken kişiler ve tercihen glutensiz beslenenler için hazırladığı glutensiz ev pizzası tarifi yoğun ilgi gören Özkaya’nın püf noktasıysa Schar Mix B Glutensiz Ekmek Unu oldu.

Glutensiz ev pizzası nasıl yapılır?

Malzemeler

(250ml’lik su bardağıyla)

•1 bardak Schar Mix B Glutensiz Ekmek Unu

•1 çay kaşığı instant maya

•1/3 su bardağı ılık su (kontrollü ekleyin)

•1 tatlı kaşığı zeytinyağı

•1 çay kaşığı ucuyla toz şeker veya bal

•1/2 çay kaşığı tuz

Sosu için:

•1 su bardağı yazdan kalma domates sosu ekleyin veya 2 küçük domates rendeleyin

•1 çay kaşığı ucuyla toz şeker

•1 diş ezilmiş sarımsak

•2 yemek kaşığı zeytinyağı

Birlikte pişirin, suyunu ekleyince hazır.

Yapılışı

Unu maya ve toz şekerle karıştırın, ortasına bir havuz yapın. Ilık suyun yarısını ve zeytinyağını ekleyip, tahta kaşıkla karıştırın. Hafif bulamaç gibi bir kıvam alınca üzerini örtün ve 10 dakika dinlendirin.

Üzerini açıp devam edin, biraz daha su ve tuzu ekleyin.

Yumuşak bir hamur olana kadar yoğurun. Hafif elinize yapışmalı, kuru olmamalı. Suyu az gelirse ılık su ilave edebilirsiniz.

Hamur pürüzsüzce toplanacak, elinize daha fazla yapışmasını önlemek için hafif yağlayıp hamuru bir kaba alın. Üzerini streçleyin ve 45 dakika sıcak bir yerde mayalayın.

Sonrasında fırını 200 dereceye ısıtın, tabanı kalın bir tavayı fırına atın ve ısınmasını bekleyin.

Kabaran hamurunuzu kenarlarını kalın bırakacak şekilde açın. Ortasına domates sosunuzu ekleyin ve 5 dakika kadar sıcak fırında pişirin.

Hemen çıkarıp rende izmir tulumu ve kaşar peyniri karışımını ekleyin. Dilerseniz domates, fesleğen, zeytinle süsleyin ve vakit kaybetmeden sıcak fırına geri yollayın.

20 dakika içinde glutensiz ev pizzanız hazır!

Afiyet Olsun.