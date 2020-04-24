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Kuru Barbunya

Bugün evde kolaylıkla yapabileceğiniz bir yemek tarifi sunuyoruz.

24 Nisan 2020 Cuma 14:40
Kuru Barbunya

Kuru Barbunya

   Bugün evde kolaylıkla yapabileceğiniz bir yemek tarifi sunuyoruz.Kuru Barbunya.

Kuru Barbunya Yemeği Tarifi İçin Gerekli Malzemeler

2-3 su bardağı kuru barbunya

2 adet orta boy patates

2 adet ince boy havuç

1 adet orta boy soğan

2 adet biber ( kapya kullandım )

Yarım çay bardağı kadar sıvı yağ

1. 5 yemek kaşığı kadar domates ev salçası

1 çay kaşığı pul biber

•Çay kaşığı ucunda karabiber

1 çay kaşığı tuz ( tercihen )

Üstünü örtecek kadar kaynar su

Kuru Barbunya Yemeği Yapılışı

   Barbunyayı derin bir kapta üstünü 2-3 parmak geçecek kadar ılık suyla, bir gece önceden ıslatıyoruz.Arada suyu çekerse kalan suyu döküp yıkayıp yeniden ılık suyla bekletiyoruz.Soğanı ve biberleri yemeklik doğruyoruz. Düdüklü tencerede sıvı yağ ile orta ateşte biraz kavuruyoruz.Patatesleri yıkayıp kabuklarını soyup küçük küp şeklinde doğruyoruz.Havuçları yıkayıp kabuklarını soyup ince halkalar şeklinde doğruyoruz.Patatesleri ve havuçları ekleyip biraz kavuruyoruz.Salçayı ilave edip karıştırıyoruz.Barbunyanın suyunu döküyoruz. Yıkayıp tekrar süzüp tencereye ilave ediyoruz.Baharatları, tuzu ve üstünü 1 parmak örtecek kadar kaynar su ekliyoruz. Karıştırıp kapağını kapatıyoruz buhar oluştuktan sonra ocağı kısıp 35-40 dk pişiriyoruz.Buhar çıktıktan sonra kapağı açıp kontrol ederek servis ediyoruz.

   Mevsiminde taze barbunya dondurup tüketmeyi daha çok seviyorum fakat eşim kuru barbunyayı da çok sevdiği için arada sırada pişiriyorum. Çok lezzetli tavsiye ederim.
Demir ve vitamin bakımından da zengin olduğundan doktorum demir eksikliği için kuru baklagilleri sık sık tüketmemi söyledi :)

 (nefisyemeklertarifi)

Son Güncelleme: 24.04.2020 14:46
Anahtar Kelimeler:
Kuru Barbunya
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