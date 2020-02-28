Liseli genç şefler mutfakta yeteneklerini konuşturdu



‘Sektör Yetenek Avında’ projesi kapsamında Metro Türkiye’nin bünyesinde yer alan Gastronometro’da gerçekleşen yarışmada 12 okulun öğrencileri kıyasıya yarıştı. Yarışmanın birinciliğini Etiler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kazandı.

Türkiye Otelciler Birliği’nin (TÜROB), gastronomi turizminin gelişmesine katkı sağlamasının yanı sıra turizm meslek liselerinden mezun olanlara da istihdam sağlamak amacıyla başlattığı ”Sektör Yetenek Avında” projesi kapsamında düzenlenen Turizm Meslek Liseleri Arası Aşçılık Yarışması, 3. yılında da genç yetenekleri bir araya getirdi. TÜROB’un Milli Eğitim Bakanlığı ve Metro Türkiye iş birliğiyle düzenlediği yarışmanın birinciliğini Etiler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi göğüsledi. Yarışma kapsamında Kumburgaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ikinci, Şişli Kervansaray Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ise üçüncü oldu.

Metro Türkiye’nin bünyesinde yer alan Türkiye’nin ilk gastronomi keşif platformu Gastronometro’da gerçekleştirilen ödül töreninde, Sektör Yetenek Avında yarışmasını üçüncü kez gerçekleştirmenin mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını belirten diyen TÜROB Başkanı Müberra Eresin yarışmayla ilgili şunları söyledi: “Turizm otelcilik sektörü ve meslek liseleri arasında bir köprü oluşturmak üzere hayata geçirdiğimiz, Sektör Yetenek Avında isimli liseler arası yemek yarışmasını 2018 yılından beri gerçekleştiriyoruz. Gastronomi şüphesiz son yılların en cazibeli turizm ürünlerinden ve seyahat motivasyonlarından biri. Ülkemizde bu alanda çok güzel işler yapılıyor, harika projelere ve girişimlere şahit oluyoruz. Geç kalınmış bir farkındalık ama Türkiye gibi gastronomi zengini bir ülke için başarmak zor olmadı. Turizm sektörü içerisindeki her alanda olduğu gibi gastronomi de fazlasıyla nitelikli iş gücüne ve deneyime dayanıyor. Dolayısıyla, gençler bu konuda en önemli avantajımız ve güvencemiz. Hedefimiz bu yarışmayı büyütmek, Türkiye geneline farklı kategorilerle genişletmek, okul – sektör işbirliğinin en güzel ve anlamlı örneğini sürdürülebilir şekilde ortaya koymak.”

“Anadolu lezzetleri gibi kendi hikâyenizi yazın”

Metro Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Boris Minialai, etkinlikte yaptığı konuşmada genç şefleri desteklemenin Türk mutfağının değerlerini gelecek nesillere aktarma amacıyla atılan en önemli adımlardan biri olduğunu belirtti. Minialai, “2015 yılında eğitim, AR-GE ve gastronomi dünyasını bir araya getiren bir buluşma merkezi olarak Metro Türkiye bünyesinde hayata geçirdiğimiz Türkiye’nin ilk gastronomi keşif platformu Gastronometro’da bugün genç şef adaylarımızın heyecanını paylaşıyoruz. Türk mutfağının uluslararası alanda tanıtılması için genç şeflerimizin büyük bir sorumluluk taşıdığına inanıyorum. Genç şeflerimiz, geleceğin şefleri olarak Türkiye’nin zengin lezzetlerini tüm dünyaya tanıtacak ve tattıracaklar. Türk mutfağını en iyi şekilde öğrenerek, geleneklerini bilerek ve reçetelerinde, menülerinde Coğrafi İşaretleri ürünleri kullanarak Türk mutfağının bilinirliğini sağlama yolunda önemli adımlar atmaları gerekiyor. Genç şeflerimizin Türk mutfağına sahip çıkmalarını ve Anadolu lezzetleri gibi kendi hikâyelerini yazmalarını arzu ediyorum.” dedi.

12 okula toplam 85 bin TL’lik ödül

‘Sektör Yetenek Avında’ yarışmasında birinci olan Etiler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, İnoksan’dan 10 bin TL’lik hediye çekiyle ödüllendirildi. İkinci olan Kumburgaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 6 bin TL, üçüncü olan Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ise 4 bin TL’lik hediye çekiyle ödüllendirildi. Şile Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Ecolab’dan hijyen ödülü alırken, katılımcı tüm okullara ayrıca Ecolab’dan 4’er bin TL değerinde hijyen ürünleri paketi hediye edildi. İlk üçe giren okullara ayrıca Pirge tarafından şef bıçağı hediye edildi.

YARIŞMAYA KATILAN OKULLAR

1-Selahattin Eyyübi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

2-Kadıköy Mualla Selcanoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

3-Kumburgaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

4-Küçükçekmece İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

5-Şişli Kervansaray Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

6-Asım Kibar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

7-Etiler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

8-Sarıyer Vehbi Koç Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

9-M. İhsan Mermerci Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

10-Selimpaşa İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

11-Katip Mustafa Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

12-Şile Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

TÜROB Hakkında

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB), 1971 yılında Marmara Bölgesi Turistik Otelciler Derneği (TOD) adıyla ve 13 kişi ile kurulmuştur. TUROB, 2015 yılında resmen Türkiye adını almıştır ve faaliyetine TÜROB (Türkiye Otelciler Birliği) olarak devam etmektedir. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım/İşletme Belgesi olması şartıyla, Türkiye genelindeki pek çok turistik tesisi bünyesinde bulunduran TÜROB, konaklama sektörünü temsil eden en köklü sivil toplum örgütüdür.

Metro Türkiye Hakkında

Dünyanın en önemli uluslararası perakende şirketlerinden Metro, Türkiye’de faaliyet göstermeye başladığı 1990 yılından günümüze, Türk mutfağının daimiyetini sağlama ve gelecek nesillere miras bırakma misyonunu üstlenmektedir. Metro Türkiye, HoReCa (otel, restoran, kafe) sektörü için bir mutfağı oluşturan tüm hizmetleri sağlarken yaklaşık 4.500 çalışanıyla 21 şehirde, 37 mağazasıyla profesyonellerin kendileri ve iş yerleri için ihtiyaç duydukları 40 bin çeşit ürünü, fiyat-kalite-performans ilişkisini gözeterek sunmaktadır. Türk mutfağına dair çalışmalarını ekonomik, çevresel ve sosyal etkileri dikkate alarak hayata geçiren ve bu nedenle Sürdürülebilir İş Ödülleri’nin de sahibi olan Metro Türkiye, et ve balık izlenebilirliğinden sürdürülebilir balıkçılığa, gıda atığı projelerinden Coğrafi İşaretli Ürünler projesine kadar tüm çalışmalarıyla yerel değerlerin kayıt altına alınıp gelecek nesillere miras bırakılmasına katkı sunmayı hedeflemektedir. Metro Chef, Metro Professional, Metro Premium, Aro, Rioba ve Sigma isimli kendi markalarını bünyesinde bulunduran şirket, tüm mağazalarında “Tarladan Çatala” gıda güvenliği yönetim sisteminin kurulmasını esas alan bir standart olan ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi standartlarını da yüzde 100 uygulamaktadır.