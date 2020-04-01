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Mantı tadında karnıbahar tarifi

 Evde geçirilen bu günlerde leziz yemekler ile tanışma vakti.

01 Nisan 2020 Çarşamba 12:37
Mantı tadında karnıbahar tarifi

Mantı tadında karnıbahar tarifi

   Evde geçirilen bu günlerde leziz yemekler ile tanışma vakti.Nefsiyemektarifleri sitesinde yer alan bugünkü yemek tarifimiz evde kolayla yapılabilecek ve çok lezzetli olan mantı tadında karnıbahar tarifi;

Mantı Tadında Karnabahar Kızartması Tarifi İçin Malzemeler

1 küçük karnabahar

1 su bardağı süt

3 yemek kaşığı un

1 yumurta

Yeteri kadar tuz ve karabiber

Üzerine dökmek için

Bir kase yoğurt

İki diş sarımsak

Sosu için

2 yemek kaşığı sıvı yağ

Yarım yemek kaşığı salça

1 tatlı kaşığı kırmızı biber

Bir tutam maydanoz

Mantı Tadında Karnabahar Kızartması Tarifi Yapılışı

Öncelikle karnabaharımızın dallarını ayırıp tenceremize alıp üzerine biraz tuz atıp haşlıyoruz.

Haşlanan karnabaharlarımızı süzgece alıp üzerine soğuk su döküp soğumasını sağlıyoruz.

Derin bir kaseye sütümüzü yumurtamızımı unumuzu ve tuzumuzu koyup çırpma teliyle karıştırıyoruz .

Karnabaharlarımızı sosa iyice batırıp kızgın yağda güzelce kızartıyoruz .Bütün karnabaharlarımızı aynı sakilde yapıp bitiriyoruz .

Eğer dibinde ufalanmış küçük karnabaharlar kaldıysa hiç üzülmeyin onu da diğer tarifim de başka bir tarifte kullanacağım sakin atmayın bir kenara alın onları çünkü sosumuz dan da biraz artıyor ikisini beraber değerlendireceğiz inşallah.

Tarifimize devam edelim kızarttığımız karnabaharları servis tabağına alıyoruz .

Yoğurdumuzun içine sarımsaklarımızı rendeleyip veya iyice dövüp ekliyoruz .Karnabaharımızın üzerine gezdiriyoruz.

Başka bir tavaya 2 yemek kaşığı yağımızı koyup salçamızı ve kırmızı biberimizi de ekleyip karıştırıyoruz ve yoğurdumuzun üzerine gezdiriyoruz.

İncecik doğradığımız maydanozlarımızı üzerine ilave edip afiyetle yiyoruz

Anahtar Kelimeler:
Mantı Tadında Karnıbahar
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