Mantı tadında karnıbahar tarifi
Evde geçirilen bu günlerde leziz yemekler ile tanışma vakti.Nefsiyemektarifleri sitesinde yer alan bugünkü yemek tarifimiz evde kolayla yapılabilecek ve çok lezzetli olan mantı tadında karnıbahar tarifi;
Mantı Tadında Karnabahar Kızartması Tarifi İçin Malzemeler
1 küçük karnabahar
1 su bardağı süt
3 yemek kaşığı un
1 yumurta
Yeteri kadar tuz ve karabiber
Üzerine dökmek için
Bir kase yoğurt
İki diş sarımsak
Sosu için
Yarım yemek kaşığı salça
1 tatlı kaşığı kırmızı biber
Bir tutam maydanoz
Mantı Tadında Karnabahar Kızartması Tarifi Yapılışı
Öncelikle karnabaharımızın dallarını ayırıp tenceremize alıp üzerine biraz tuz atıp haşlıyoruz.
Haşlanan karnabaharlarımızı süzgece alıp üzerine soğuk su döküp soğumasını sağlıyoruz.
Derin bir kaseye sütümüzü yumurtamızımı unumuzu ve tuzumuzu koyup çırpma teliyle karıştırıyoruz .
Karnabaharlarımızı sosa iyice batırıp kızgın yağda güzelce kızartıyoruz .Bütün karnabaharlarımızı aynı sakilde yapıp bitiriyoruz .
Eğer dibinde ufalanmış küçük karnabaharlar kaldıysa hiç üzülmeyin onu da diğer tarifim de başka bir tarifte kullanacağım sakin atmayın bir kenara alın onları çünkü sosumuz dan da biraz artıyor ikisini beraber değerlendireceğiz inşallah.
Tarifimize devam edelim kızarttığımız karnabaharları servis tabağına alıyoruz .
Yoğurdumuzun içine sarımsaklarımızı rendeleyip veya iyice dövüp ekliyoruz .Karnabaharımızın üzerine gezdiriyoruz.
Başka bir tavaya 2 yemek kaşığı yağımızı koyup salçamızı ve kırmızı biberimizi de ekleyip karıştırıyoruz ve yoğurdumuzun üzerine gezdiriyoruz.
İncecik doğradığımız maydanozlarımızı üzerine ilave edip afiyetle yiyoruz