Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
88010
ALTIN
341.603
DOLAR
6.5510
STERLİN
8.1478
EURO
7.2429

Pancar çorbası

Bugün evde 4 kişilik pancar çorbası yapımını size anlatacağız.

05 Nisan 2020 Pazar 12:07
Pancar çorbası

Pancar çorbası

   Bugün evde 4 kişilik pancar çorbası yapımını size anlatacağız.

Pancar çorbası tarifi için malzemeler

2 orta boy kırmızı pancar

1 soğan

30 gr tereyağı

1 yemek kaşığı un

Yarım çay bardağı zeytinyağı

1.5 litre su

Tuz

Kruton ekmek

Pancar çorbası Nasıl Yapılır

Zeytinyağını tencereye alıp ısıtın. Pancarların kabuğunu soyup küçük parçalar şeklinde doğrayın. Kıyılmış soğan ve pancarı tencereye alıp soteleyin. Pancar rengini bırakmaya başlayınca suyu ilave edin. Orta ateşte kapağı kapalı olarak pancarlar yumuşayıncaya kadar pişirin. Tuzunu ekleyip ocaktan alın. Ezerek pürüzsüz bir kıvama getirin. Başka bir tencerede tereyağını eritin ve unu ekleyip kokusu çıkana kadar kavurun. Yavaşça ve karıştırarak çorbaya ekleyin. Çorbayı 10 dakika daha pişirin. Kruton ekmeklerini ekleyip servis yapın.

(Lezzet.com)

Son Güncelleme: 05.04.2020 12:29
Anahtar Kelimeler:
Pancar çorbası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Makarna cipsi
Makarna cipsi
Evde künefe 
Evde künefe 
Pancar Kavurması
Pancar Kavurması
Turp çorbası
Turp çorbası
Mantı tadında karnıbahar tarifi
Mantı tadında karnıbahar tarifi
Pratik Kaaolu Şekersiz Kek nasıl yapılır
Pratik Kaaolu Şekersiz Kek nasıl yapılır
Çabuk pratik, Kuru Köfte Tarifi
Çabuk pratik, Kuru Köfte Tarifi
Liseli genç şefler mutfakta yeteneklerini konuşturdu
Liseli genç şefler mutfakta yeteneklerini konuşturdu
Sevgililer Günü için yemek tarifleri mi arıyorsunuz?
Sevgililer Günü için yemek tarifleri mi arıyorsunuz?
Dr. Oetker’den muhteşem bir lezzet: Tahinli Sufle!
Dr. Oetker’den muhteşem bir lezzet: Tahinli Sufle!

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim