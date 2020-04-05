Pancar çorbası

Bugün evde 4 kişilik pancar çorbası yapımını size anlatacağız.

Pancar çorbası tarifi için malzemeler

2 orta boy kırmızı pancar

1 soğan

30 gr tereyağı

1 yemek kaşığı un

Yarım çay bardağı zeytinyağı

1.5 litre su

Tuz

Kruton ekmek

Pancar çorbası Nasıl Yapılır

Zeytinyağını tencereye alıp ısıtın. Pancarların kabuğunu soyup küçük parçalar şeklinde doğrayın. Kıyılmış soğan ve pancarı tencereye alıp soteleyin. Pancar rengini bırakmaya başlayınca suyu ilave edin. Orta ateşte kapağı kapalı olarak pancarlar yumuşayıncaya kadar pişirin. Tuzunu ekleyip ocaktan alın. Ezerek pürüzsüz bir kıvama getirin. Başka bir tencerede tereyağını eritin ve unu ekleyip kokusu çıkana kadar kavurun. Yavaşça ve karıştırarak çorbaya ekleyin. Çorbayı 10 dakika daha pişirin. Kruton ekmeklerini ekleyip servis yapın.

(Lezzet.com)