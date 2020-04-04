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Pancar Kavurması

 Evdeki değişik lezzetlere ayrı bir tat Pancar Kavurması.

04 Nisan 2020 Cumartesi 13:32
Pancar Kavurması

Pancar Kavurması

   Evdeki değişik lezzetlere ayrı bir tat Pancar Kavurması.

Pancar kavurması tarifi için malzemeler

4 adet orta boy kırmızı pancar

1 adet orta boy kuru soğan

50 ml zeytinyağı

50 ml üzüm sirkesi

4 diş sarımsak

Tuz

Pancar kavurması Nasıl Yapılır

Pancarları yıkadıktan sonra bir tencereye alın ve üzerini geçecek kadar su, sirke ve sarımsak ekleyip ocağa koyun, yumuşayana kadar pişirin. Ocaktan alıp suyunu süzün ve soğumaya bırakın. Kabuklarını soyup tavla zarı gibi doğrayın. 

Bir tavada zeytinyağını ısıtın. Yemeklik doğradığınız soğanları ekleyip pembeleşene kadar kavurun.

Ardından pancarları ilave edip 2-3 dakika kavurun. Tuzunu serpip karıştırın ve ocaktan alın. Soğuduktan sonra isteğe göre sarımsaklı yoğurtla da servis yapabilirsiniz.

(Lezzet.com)

Anahtar Kelimeler:
Pancar Kavurması
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