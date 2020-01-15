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Pizzayı Evde Kendiniz Yapın!

En lezzetli hem de doyurucu bir atıştırmalık olan pizza  haftada bir rahatlıkla tüketebileceğiniz lezzetlerden biri olarak değerlendirilebilir.

15 Ocak 2020 Çarşamba 12:14
Pizzayı Evde Kendiniz Yapın!

Pizzayı Evde Kendiniz Yapın!

Yediden yetmişe herkesin severek tükettiği lezzetlerin başında pizza geliyor. Günün her saatinde tüketilebilen ve özellikle yemek yapamadığımız zamanlarda kurtarıcımız olan pizza çok lezzetli olmasına karşın biraz da tedirgin yaklaşılan gıdalardan biridir. Çünkü dışarıdan söylenen pizzaların içerisinde nelerin olduğunu hiçbir zaman bilemiyoruz. Bu nedenle çocuklarımıza da güvenle yedirmemiz pek mümkün olamıyor.

Oysa pizzayı evde kendiniz de kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. Dışarıdan söylediğimiz pizza lezzetini elde edemeyeceğinizi düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. İçerisine dilediğiniz her türlü malzemeyi ekleyerek muhteşem bir pizza hazırlayabilirsiniz. Çocuklarınızın da severek tüketebileceği bir pizza hazırlamak sandığınız kadar zor değil. Sadece doğru malzemeleri kullanmanız ve özellikle pizzanın hamurunu hazırlarken dikkatli olmanız yeterli olacak.

En lezzetli hem de doyurucu bir atıştırmalık olan pizza  haftada bir rahatlıkla tüketebileceğiniz lezzetlerden biri olarak değerlendirilebilir. Hafta sonları çocuklarınıza öğle yemeği olarak sunabileceğiniz ve evde kendiniz hazırladığınız için rahatlıkla çocuklarınıza yedirebileceğiniz bu lezzeti pratik bir şekilde elde edebilirsiniz. Muhteşem bir pizza hazırlamak için mutfak konusunda çok deneyimli olmanız gerekmiyor. Sadece malzemeleri eksiksiz bir şekilde hazırlamanız ve tarifte belirtilen sıraya göre pizzayı yapmanız  yeterli olacak.

Pizza Hangi Malzemelerle Yapılıyor? 

Pizza içerisinde kullanabileceğiniz malzemelere örnekleri verebiliriz:

  • Domates

  • Biber

  • Mantar

  • Mısır

  • Sucuk

  • Salam

  • Sosis

  • Peynir 

  • Susam

  • Zeytin

Elbette bu malzemelerin tamamını mutlaka kullanmanız gerekmiyor. Çocuklarınızın sevdiği lezzetleri seçerek pizzanın üzerine koyabilir ve böylelikle  zengin bir malzeme sunan harika bir pizza yapabilirsiniz.  Ancak kullanacağınız peynirin titizlikle seçilmiş olması önem taşıyor. Bildiğiniz gibi pizzada her türlü peyniri kullanamazsınız. Aynı zamanda salça ile özel bir pizza sosu hazırlamanız gerektiğini de belirtelim. Pizza yapımında en önemli aşama hamurun hazırlanmasıdır.  Peki, pizza hamurunu en kolay şekilde nasıl hazırlayabilirsiniz?

Sizlere önerimiz Yemek.com adresine tıklamanız olacak. Çünkü pizzanın hamur tarifini bu sitede bulabilir ve ideal yumuşaklıkta, ideal kalınlıkta bir pizza hamuru hazırlayabilirsiniz. Zira pizzanın zaten hamuru güzel olduğunda üzerine koyduğunuz malzemeler ne olursa olsun lezzetli bir atıştırmalık ortaya çıkıyor.  Dolayısıyla lezzet yakalama noktasında işiniz de bir hayli kolaylaşıyor diyebiliriz.

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