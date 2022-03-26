Portakalı Yemeğe Kattılar Kıyasıya Yarıştılar

Türkiye’nin ilk ve tek şehir karnavalı olan ve bu yıl 2 yıl aradan sonra tekrar Adana sokaklarına taşınan “Nisan’da Adana’da - 10. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı” etkinikleri kapsamındaki “Portakallı Lezzetler Yarışması” büyük çekişmeye ve renkli görüntülere sahne oldu. Karnaval için Adana’ya gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da yarışma öncesinde standları tek tek gezerek yemekler ve yetiştirilen ürünler hakkında bilgi aldı.

Adana’nın en önemli tarım ürünlerinden olan narenciyeyi lezzetle buluşturmak amacıyla Adana Ticaret Odası, Park Zirve Zaimoğlu, Onbaşılar Kebap ile Sheraton Otel sponsorluğunda düzenlenen yarışma yoğun ilgi gördü. “Soğuk yemekler, sıcak yemekler, pasta-tatlı ve analı kızlı” olmak üzere 4 kategoriden oluşan yarışmaya her kategoriden 15 yarışmacı olmak üzere toplam 60 yarışmacı katıldı.

Yarışma sonucunda soğuk yemekler kategorisinde İlayda Özben Ünler, sıcak yemekler kategorisinde Muhammet Yatağanlı, pasta-tatlı kategorisinde Bedirhan Ercan, analı kızlı kategorisinde ise Sefalet Sömek ve Melek Sömek Üçgül birinci oldu.

Ünlü Gazeteci, Gurme, Şef ve Kanaat Önderlerinden oluşan Juri üyeleri her yemeği Sunumu ve Görünüşü, Lezzeti, Orijinalliği, Kokusu ve Kıvamı, Adı ve Reçeteye Uygunluğu gibi özellikleri dikkate alarak 100 puan üzerinden değerlendirdi. Yarışmaya katılan her yarışmacıya birer “Özel Şef Bıçağı” da sunuldu.

Sheraton Otel’in bahçesinde bu yıl 5’inci kez düzenlenen “Portakallı Lezzetler Yarışması” etkinliğine Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Adana Valisi Süleyman Elban, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Karnaval Fikir Önderi ve Toyota Türkiye CEO’su Ali Haydar Bozkurt ve çok sayıda davetli katıldı.