Pratik Kaaolu Şekersiz Kek nasıl yapılır

Evinizde pratik kakolu şekersiz kek yapmanız mümkün.Çok lezzetli bu keki yapmak için gerken malzeme ve nasıl yapılması gerektiğine hep birlikte bakalım.

Kakaolu Şekersiz Kek Tarifi İçin Malzemeler

2 adetyumurta

1 su bardağıun (200 ml.lik standart su bardağı)

4 yemek kaşığıtereyağı

1/2 su bardağısüt

2 yemek kaşığızeytinyağı

14 adethurma

1 adet büyük boyolgun muz

4 yemek kaşığıkakao

1/2 su bardağıfındık içi

1 çay kaşığıvanilya özütü (arzuya göre)

1 tatlı kaşığıkarbonat

2 damlalimon suyu

Nasıl Yapılır?

Hurmaların çekirdeklerini çıkarın. Bir kabın içine alın ve üzerine 1/2 çay bardağı kadar sıcak su ilave edin.

Yaklaşık 10 dakika hurmaların yumuşamasını bekleyin. Yumuşayan hurmaların suyu ile birlikte blenderdan geçirin ve püre haline getirin.

Yumurtaların bir kabın içine kırın. İyice köpürene kadar el blenderı ya da çırpma teliyle çırpın. Ardından içerisine oda sıcaklığındaki tereyağını ve zeytinyağını ilave edin.

Yumurta ve yağları iyice çırpın. Karışımın içine sütü ve püre haline getirdiğiniz hurmaları ekleyin.

Tam olgunlaşmış muzunuzun kabuklarını soyun. İyice ezin ve karışıma ekleyin. Karıştırın.

Fındık içlerinin küçük bir kısmını ayırın. Geriye kalan kısmını rondodan un haline gelene kadar geçirin.

Çektiğiniz fındığı,vanilya özütünü, unu ve kakaoyu karışıma ekleyin ve karıştırın. Bu aşamada un eksik gelirse ilave edin.

Son olarak iri parçalar halinde bıraktığınız fındıkları, karbonat ve limonu ilave ederek iyice karıştırın.

Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında içi hafif nemli kalana kadar pişirin. Çıkarıp, soğumaya bırakın. Kekiniz hazır, afiyet olsun.

(yemek)