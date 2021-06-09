Puf puf kabaran poğaçaların 7 sırrı

Sabah kahvaltısından beş çayına her öğünde keyifle yenen poğaçalar, damaklarda adeta iz bırakır. Gösterilen özen ve sabırla yumuşacık, tam kıvamında, puf puf ve lezzeti ile büyüleyen poğaçalar yapmak hiç zor değil. Geniş ürün gamıyla tüm dünya lezzetlerine yön veren Lesaffre Türkiye’nin Baking Center ve İnovasyon Direktörü Kerem Çetin, poğaçalarıyla evdeki küçük büyük herkesin gönlünde taht kurmak isteyenler için önerilerde bulundu.

Sade, peynirli, kaşarlı, patatesli ya da dereotlu hangi çeşit olursa olsun mis gibi kokusuyla fırından yeni çıkmış poğaçalar sofraları şenlendirir. Sabah kahvaltısına da 5 çayına da çok yakışan poğaçalar, damaklarda adeta iz bırakır. Gösterilen özen ve sabırla yumuşacık, tam kıvamında, puf puf ve lezzeti ile büyüleyen poğaçalar yapmak hiç zor değil. Değişik tariflerle çeşit çeşit ve birbirinden leziz poğaçalar yapmak mümkün. Poğaça tariflerinin kendine özel yapılış şekilleri bulunsa da mayalı hamur yaparken dikkat edilmesi gereken bazı püf noktalarıyla eşsiz bir lezzete imza atılabilir. Peki, hem pratik hem lezzetli mayalı poğaçalar yapmak için nasıl bir yol izlenmeli? Lesaffre Türkiye Baking Center ve Inovasyon Direktörü Kerem Çetin, evdeki küçük büyük herkesin iştahını kabartacak puf puf mayalı poğaçalar yapmak için dikkat edilmesi gerekenleri şöyle sıraladı:

1. Hamurun uygun kıvamı alması için gerekli parametrelerden biri malzemelerin sıcaklığı... Bu nedenle mayalı hamur yapımına başlanmadan önce tüm malzemeler buzdolabından çıkarılarak oda sıcaklığına uygun hale getirilmeli.

2. İstenilen kıvamda bir poğaça yapmak için un, yumurta, süt, maya dahil tüm malzemelerin kaliteli olması gerekir. Özellikle açık ve evde uzun süre beklemiş un ve maya kullanımından kaçınılmalı.

3. Aktif kuru mayanın kullanıldığı durumlarda, ılık su ve mayanın bir miktar şeker ile 5 dakika bekletilmesi, hamurun kabarmasını olumlu yönde etkiler.

4. Poğaçaların piştikten sonra yumuşak olması için hamurun yeterli sürede mayalanması gerekir. Bunun için üzeri hafif nemli bir bezle örtülen hamur, ılık bir ortamda mayalanmaya bırakılır.

5. Şekil almaya ve fırına gitmeye hazır olduğundan emin olmak için hamuru parmağınızla ufak bir dokunuşla test edin. Parmağınız hamurda iz bırakmıyorsa hamur olmuş demektir.

6. Yumurta sarısı mayalanması tamamlanan hamura sürülmeli. Öncesinde sürülmesi hamurun yüzeyinde oluşabilecek kurumaya neden olur. Bu şekilde pişmesi sonucunda da yüzeyi çatlak poğaçalar elde edilir.

7. Pişirme sırasında fırın kapağının çok kez açılması ve hamura çok fazla yağ koyulması poğaçanın kabarmasını olumsuz yönde etkiler.

Lesaffre hakkında:

165 yılı aşkın tecrübesi, dünya üzerinde 5 kıtaya yayılmış üretim tesisleri ve kaliteli ürünleriyle maya endüstrisinde global referans olan Lesaffre, Türkiye pazarında önemli bir yere sahip. Türk fırıncılık sektörünün ana oyuncularından biri olan Lesaffre Türkiye; Özmaya, Lesafmaya, Pulso, İnventis, Livendo, Safmill, Hasmaya, Canmaya ve Topmix markalarıyla fırıncılık sektörü için profesyonel maya çeşitleri, ekmek geliştiriciler, ekmek miksleri, mayalı hazır karışımlar ve diğer fırıncılık maddeleri, Yuva markasıyla ise ev kullanımına yönelik ürünler üretiyor.

Adana, Amasya ve Lüleburgaz’da üretim tesisleri bulunan Lesaffre Türkiye, ürünlerini Türkiye’nin yanı sıra 80’den fazla ülkeye ihraç ediyor. Sahip olduğu ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve FSSC 22000 Gıda Güvenliği Yönetimi Sistemi sertifikaları ile kalite ve müşteri memnuniyetine verdiği önemi belgeleyen Lesaffre Türkiye, çalışanlarının gelişimi ve AR-GE faaliyetlerinin yanında, çevreye ve topluma karşı sosyal sorumluluklarını yerine getirmek için de ciddi yatırımlar gerçekleştiriyor.

Lesaffre Türkiye, fırıncılık sektörünün dünyadaki ilk teknik destek merkezi olan Baking Center ile fırıncılık mesleğine katkıda bulunurken, yaratıcılığı desteklemek adına hazırladığı eğitimler ile de sektörün gelişimine katkı sağlıyor.

Lesaffre, bugün tüm dünyada “Ekmekçilik sektörünün referans oyuncusu olarak müşterilerine katma değerli ve yenilikçi çözümler sunmak” vizyonu ve “Gezegenimizi daha iyi beslemek ve korumak için birlikte çalışmak” misyonuyla hareket ediyor. Dünyadaki her üç ekmekten bir tanesi Lesaffre mayasıyla üretiliyor.