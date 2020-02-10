Sevgililer Günü için yemek tarifleri mi arıyorsunuz?



Özel gün kutlamalarını evde geçirmeyi tercih edenlerin en çok önem verdikleri konu sevdikleri ile birlikte lezzetli sofralarda buluşmaktır. Sevgililer gününde de sevginizi göstermenin en iyi yolunun güzel yemekler yapmak ve birlikte güzel vakit geçirmek olduğunu düşünüyorsanız size bir birinden farklı ve lezzetli tavuklu tariflerin buluştuğu bir web sitesi önerimiz var:

Her sene şubat ayının 14’ünde kutlanan Sevgililer Günü’nde sevdiklerinize lezzetli sofralar kurmak istiyorsanız ve bunun için de sağlıklı, ekonomik gıdaların başında gelen tavuk etini kullanmayı tercih ederseniz size bir birinden farklı tariflerin olduğu bir web sitesi önerimiz bulunmakta.

Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği ve Sağlıklı Tavuk Bilgi Platformu tarafından iki kere düzenlenen “Tavukla Yaratıcı Tarifler” Yarışması’nın kazananlarının, özel ödül alanlarının ve ön elemeden geçen özgün tavuklu tariflerin hepsine www.tavuklayaraticitarifler.com web sitesinden ulaşabilirsiniz.

Tavuk eti; yüksek protein değeri, besleyiciliği ve ekonomik olması ile hayvansal protein kaynakları içerisinde Türkiye’de en çok tüketilen gıdadır. Yıl boyuncaherkesin kalbini kazanan tavuk eti, besin öğeleri açısından değerlendirildiğinde dana ve koyun etinden daha düşük enerji, daha düşük yağ, daha düşük doymuş yağ ve daha az kolesterol içerir. Ayrıca tavuk etini dengeli ve yeterli tüketmek her yaşta bedensel ve zihinsel gelişim için de oldukça önemli.

Sevdiklerinize vereceğiniz en anlamlı hediyelerden biride elinizin mahareti ve kalbinizdeki sevgiyi katarak hazırlayacağınız lezzet ve sağlık dolu yemekler olacaktır. Sevdiklerinizle birlikte daha uzun ve sağlıklı yıllar dileriz.

