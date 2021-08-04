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Yaz mevsime en yakışır lezzet: Vişneli Puflar 

Şerbetli ve çikolatalı tatlılar bir yana, mevsimin en taze meyveleriyle yapılan lezzetleri deneyimlemek isteyenler buraya! 

04 Ağustos 2021 Çarşamba 12:21
Yaz mevsime en yakışır lezzet: Vişneli Puflar 

Yaz mevsime en yakışır lezzet: Vişneli Puflar 


Şimdi, yaz mevsiminin olmazsa olmazlarından, ekşi ve keskin tadıyla damaklarda unutulmaz lezzetler bırakan vişneni tam zamanı! En sevilen hamur işleri, kahvaltılıklar, beş çayı tarifleri, tatlılar, aperatifler, sağlıklı ve besleyici lezzetlerin yuvası Yuva Maya, ağızlara layık vişneli bir tarif öneriyor. Yuva Maya ile yapabileceğiniz Vişneli Puflar tarifine hayran kalacaksınız. 

Ev hanımlarının mutfaktaki en büyük yardımcısı Yuva, yaz mevsiminin en leziz meyvelerinden biriyle yapılabilecek eşsiz bir lezzet öneriyor: Vişneli Puflar

İşte, Yuva’dan damaklarda unutulmaz bir tat bıracak Vişneli Puf tarifi…

Gerekli malzemeler (4 Kişilik)

3.5 su bardağı un (385 g)

1 paket Yuva Yaş Maya (42 g Yuva Yaş Maya)

1 çay bardağı süt (100 ml)

1 adet yumurta

1 çay bardağı şeker (100 g)

1 çay bardağı eritilmiş margarin (90 ml)

1 çay kaşığı tuz (4 g)

İç malzeme için

1 su bardağı çekirdeksiz vişne (155 g)

Üzeri için

Yarım çay bardağı pudra şekeri (40 g)

Hazırlanışı

Un, maya, ılık süt, yumurta, şeker, eritilmiş margarin ve tuzu karıştırarak, homojen ve pürüzsüz bir hamur elde edene kadar yoğurun. Üzerini nemli bir bezle kapatarak, oda sıcaklığında 40-50 dakika mayalandırın. Hamuru, yufka halinde açın ve su bardağı ile kesin. Hamurların yarısının üzerine çekirdeksiz vişne koyun. Üzerlerine boş hamurları kapatın. Yanlarını hafif bastırarak yapıştırın. Yağlanmış fırın tepsisine dizin ve yaklaşık 30 dakika mayalandırın. Önceden 180-190°C’de ısıtılmış fırında, yaklaşık 10 dakika pişirin. Soğuduktan sonra üzerlerine pudra şekeri serpin.

Yuva hakkında:

Bir Lesaffre markası olan Yuva, 42 g ve 500 g’lik paketlerde yaş maya, 11 g ve 100 g’lik paketlerde kuru maya çeşitleri sunuyor. www.yuvamaya.com.tr

Lesaffre hakkında:

160 yılı aşkın tecrübesi, dünya üzerinde 5 kıtaya yayılmış üretim tesisleri ve kaliteli ürünleriyle maya endüstrisinde global referans olan Lesaffre, Türkiye pazarında önemli bir yere sahip. Türk fırıncılık sektörünün ana oyuncularından biri olan Lesaffre Turquie; Özmaya, Lesafmaya, Pulso, Inventis, Livendo, Safmill, Hasmaya, Canmaya ve Topmix markalarıyla fırıncılık sektörü için profesyonel maya çeşitleri, ekmek geliştiriciler, ekmek miksleri, mayalı hazır karışımlar ve diğer fırıncılık maddeleri, Yuva markasıyla ise ev kullanımına yönelik ürünler üretiyor.

Adana, Amasya ve Lüleburgaz’da üretim tesisleri bulunan Lesaffre Turquie, ürünlerini Türkiye’nin yanı sıra 80’den fazla ülkeye ihraç ediyor. Sahip olduğu ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve FSSC 22000 Gıda Güvenliği Yönetimi Sistemi sertifikaları ile kalite ve müşteri memnuniyetine verdiği önemi belgeleyen Lesaffre Turquie, çalışanlarının gelişimi ve AR-GE faaliyetlerinin yanında, çevreye ve topluma karşı sosyal sorumluluklarını yerine getirmek için de ciddi yatırımlar gerçekleştiriyor. 

Lesaffre Turquie, fırıncılık sektörünün dünyadaki ilk teknik destek merkezi olan Baking Center ile fırıncılık mesleğine katkıda bulunurken, yaratıcılığı desteklemek adına hazırladığı eğitimler ile de sektörün gelişimine katkı sağlıyor.

Lesaffre, bugün tüm dünyada “Ekmekçilik sektörünün referans oyuncusu olarak müşterilerine katma değerli ve yenilikçi çözümler sunmak” vizyonu ve “Gezegenimizi daha iyi beslemek ve korumak için birlikte çalışmak” misyonuyla hareket ediyor. Dünyadaki her üç ekmekten bir tanesi Lesaffre mayasıyla üretiliyor.
 

Anahtar Kelimeler:
VişneliVişneli Puf
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