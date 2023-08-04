Yaza Uygun Gıda: Tavuk Eti

Dünyada en çok tüketilen hayvansal gıdaların başında gelen, protein kalitesi yüksek tavuk eti; çok yönlülüğü, pratikliği ve uygun fiyatı nedeniyle gerçekten yaza uygun bir gıdadır. Çok çeşitli ürün yelpazesine sahip tavuk etini ızgara, haşlama, sote, fırın ve kızartma, gibi çok çeşitli şekillerde pişirebilir ve en lezzetli sofraları yaratabilirsiniz. Peki yazın tavuk eti tüketmenin faydaları nelerdir?

Tavuk eti, vücuda yüksek besin sağlayan ve kilo kaybını destekleyen yağsız protein, lif, Omega 3 yağ asitleri içeren ve diğer besinler açısından da zengin bir gıdadır. Yüksek ve kaliteli besin profili nedeniyle, beyaz etin ayrıca beyin sağlığını iyileştirdiği, kan basıncını düzenlediği ve sağlıklı kemik ve dişleri desteklediği bilinmektedir.

İşte hem ekonomik, hem pratik hem de lezzetli tavuk etinin yaz aylarında tüketmenin faydaları:

İstenen vücut formu

Vücut ağırlığının korunması

Vücudunuzu forma sokmak için diyetinizde karbonhidrat açısından zengin yiyeceklerden uzak durmaya çalışın ve tavuk etini mutlaka tüketin Derisiz göğüs eti yüksek protein ve düşük karbonhidrat değeri sayesinde sağlıklı zayıflamanıza yardımcı olur. Kas kaybını önler ve kan şekerinizi kontrol eder. Beslenmenizde haftada 3 kez tavuk etine yer vermeniz vücudunuzu forma sokmanıza ciddi katkı sunacaktır.

Çağımızın büyük beslenme problemi olan obezitenin önlenmesinde uzmanların özellikle önerdiği gıdalardan biri tavuk etidir. Protein kaynakları, obez insanlar için vücut ağırlığının korunmasına yardımcı olur. Sağlıklı bir dzayıflama diyetinde toplam proteinin yüzde 25-50’sinin hayvansal kaynaklı (14-19 gram ) olması önerilmektedir

Güçlü kemikler ve sağlıklı dişler

Tavuk etindeki protein içeriği kemik kaybını azaltmaya yardımcı olur. Kemik kaybı, 30 yaş üzeri kadınlar ve geriatrik dönem için önemli bir endişe kaynağıdır. 100 gram tavuk göğüs eti tüketmek, günlük protein alımınızın yarısını karşılamanız için yeterli olacaktır. Ayrıca tavukta bulunan fosfor, sağlıklı dişlere sahip olmaya ve kemiklerin korunmasına yardımcı olur ve böbreklerin, karaciğerin ve merkezi sinir sisteminin düzgün çalışmasını sağlar.

Hızlanan metabolizma

Tavuk eti selenyum açısından zengin olduğundan dolayı metabolizmanızı hızlandırır. Özellikle de vücudunuzda tiroid hormonunun, antioksidan savunma sisteminin ve bağışıklık fonksiyonunun artması anlamına gelir.

Pratik ve kolay

Hem sıcak hem de soğuk olarak tüketebileceğiniz tavuk eti çeşitleri pratik ve kolay hazırlanır. Hafta boyunca salatalarda, dürümlerde, çorbalarda, sandviçlerde sonsuz tarifler oluşturarak sağlıklı beslenebilirsiniz.