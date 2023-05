3. MEDNIGHT Uluslararası Akdeniz Bilim Masalları Yarışmasına Başvurular Başladı

Valensiya Topluluğu Didaktik ve İnteraktif Bilimler Müzesi MUDIC, Akdeniz'in masallarını konu alan üçüncü uluslararası “MEDNIGHT'tan Masallar” yarışması için başvuruları açtı. “MEDNIGHT'tan Masallar”, bilimi edebi eserler ve bunların tiyatral temsili aracılığıyla toplumun farklı kesimlerine, özellikle de kız ve erkek çocuklarına ulaştırmayı amaçlayan bir edebiyat yarışması.

Özellikle öğretmenlere, araştırmacılara, öğrencilere, gazetecilere ve yazarlara yönelik bu açık yarışma için kayıtlar 31 Temmuz'a kadar devam edecek. Seçilen masallar dijital ve basılı olarak yayınlanacak, ISBN numarası verilecek ve kazananlara ödül olarak basılı bir kopya gönderilecek. MEDNIGHT ayrıca kısa öykü yazarı olmak için bir eğitim, bir bilim öyküsünün nasıl yazılacağına dair çevrimiçi bir kurs da sunacak.

Başvurularda dikkat edilmesi gereken hususlar:

Konu, Akdeniz ile ilgili bazı bilimsel yönleri ele almalıdır.

En az 350, en fazla 1500 kelimeye izin verilecektir.

Kayıtlar 31 Temmuz'a kadar açık olacaktır.

“MEDNIGHT'tan Masallar”, Akdeniz Araştırmacıları Gecesi'nin kapsayıcı bir etkinliğidir. Bu yarışma, Akdeniz ile ilgili bilimsel masalların yer aldığı üçüncü edebi yarışmadır. Önerilen konular şunlardır: Sağlık; Akdeniz; antropoloji ve tarih; kirlilik; biyolojik çeşitlilik; kadınlar ve bilim; iklim acil durumu; jeoloji; mühendislik; diyet ve beslenme; temiz enerjiler; astronomi ve Akdeniz ülkeleriyle bağlantılı olmak kaydıyla herhangi bir bilimsel veya teknolojik konu.

Amaç, Akdeniz Bilimini, genellikle sosyal yardım faaliyetlerinden uzak kalan nüfus kesimlerine yaklaştırmaktır. Böylece, kazanan eserler hastanede yatan çocuklara, kabul merkezlerindeki göçmenlere ve konutlardaki yaşlılara eğlenceli bir şekilde sunulacaktır. Ayrıca astronomik gözlem faaliyetleri sırasında da temsil edilebilirler. Bu edisyonda bir yenilik olarak çocuk ve gençlik kategorileri arasında ayrım yapılmaktadır.

“MEDNIGHT'tan Masallar”ın 2022 edisyonunda, geniş bir bilimsel konu yelpazesinde kazanan 7 eser yer aldı. Eserler basılı ve dijital olarak düzenlendi ve bu ikinci edisyon da Creative Commons lisansı altında hakları korunarak İngilizce, Valensiya dili, İtalyanca, Türkçe ve Yunancaya çevrildi.

Kitapta ayrıca kazanan öyküler için Mednight tarafından yaptırılan illüstrasyonlar ve eserlerden birinin piktogram versiyonu ve kolay okunuşunun yanı sıra hepsinin sesli kitap versiyonu da yer alıyor.

MEDNIGHT Masalları, Valensiya Topluluğu, İspanya, Yunanistan, Kıbrıs, Türkiye ve İtalya'da farklı yerlerde düzenlenecek olan Akdeniz Araştırmacıları Gecesi etkinliklerinde anlatılacak.

MEDNIGHT hakkında:

MEDNIGHT, Akdeniz'in her iki ucundaki bilgi merkezlerini birbirine bağlayan ve 10 kurumun katılımıyla oluşan bir konsorsiyumu bir araya getiren bir Akdeniz bilim yayma projesidir: FISABIO, INCLIVA, CSIC, MUDIC, El Kaleidoscope, SciCo Cyprus, Messina Üniversitesi, Kadir Has Üniversitesi ve Avrupa Kadın Rektörler Birliği (EWORA), SciCo Yunanistan'ın koordinatörlüğünde yürütülmektedir. Projenin Türkiye ayağının yürütücüsü, Kadir Has Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Taner Arsan’dır.

MEDNIGHT, Horizon Europe programının Marie Sklodowska-Curie eylemlerinin (hibe anlaşması No 101061190) bir parçası olarak Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen ve finanse edilen bilimsel bir yaygınlaştırma projesi olan Avrupa Araştırmacıları Gecesi (European Researchers' Night) çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.