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Bosch’tan 39 dakikada sonuç veren Kovid-19 testi 

Alman mühendislik ve teknoloji şirketi Bosch cuma günü yaptığı açıklamada, sadece 39 dakikada “güvenilir sonuçlar” veren, iyileştirilmiş tam otomatik bir hızlı Kovid-19 testi geliştirdiğini duyurdu. 

28 Eylül 2020 Pazartesi 07:35
Bosch’tan 39 dakikada sonuç veren Kovid-19 testi 

Bosch’tan 39 dakikada sonuç veren Kovid-19 testi 

Bosch CEO’su Volkmar Denner, açıklamasında, “Koronavirüs salgınıyla mücadelenin kilit noktalarından biri enfeksiyon kaynaklarını hızla tespit etmek. Bu yüzden ilk koronavirüs testimizin daha da hızlı bir versiyonunu geliştirmeye odaklandık” dedi. Muayenehaneler, hastaneler, laboratuvarlar ve sağlık merkezleri gibi tıbbi tesislerde hızlı teşhis yapılabilmesi için mart ayında Bosch tarafından piyasaya sunulan ilk otomatik Kovid-19 testi 2,5 saatte sonuç veriyor.

Bosch’a göre geliştirilmiş yeni test, şu anda dünyadaki en hızlı polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) testi. Test, ayrıca, otoyol servis istasyonları veya havalimanlarındaki mobil test merkezlerinde olduğu gibi “merkezi olmayan kullanım açısından uygun.”Eski test, iki buçuk saat içinde numunelerde, aynı anda hem koronavirüs hem dokuz başka solunum yolu hastalığına ilişkin kontroller gerçekleştirirken, yeni hızlandırılmış test özellikle koronavirüsü tespit etmek üzere tasarlandı. Xinhua’ya konuşan Bosch sözcüsü, testin Avrupa Birliği tarafından CE damgası ile onaylanan en hızlı güvenilir PCR testi olduğuna dikkat çekti. Sözcü ayrıca, “testin uzun süre karantinada kalmanın önlenmesine yardımcı olduğunu, yeniden güven içinde seyahat ve çalışma olanağı sağladığını” belirtti. Bosch, yeni testin kullanımının kolay olduğunun da altını çizdi. Sağlık çalışanlarının testi uygulayabilmesi için yalnızca kısa bir eğitim gerekiyor. Testte, hastanın burnundan veya boğazından alınan numune test kartuşuna yerleştiriliyor ve kartuş otomatik analiz yapılmak üzere cihaza takılıyor.    

Anahtar Kelimeler:
BoshKovid19
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