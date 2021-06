Tıbbi Teknolojileri Fark Ettiniz mi?

Tıbbi Teknolojiler Her Zaman Yanınızda | Fark Et, Keşfet! 10 Haziran 2021, İstanbul – Söz konusu sağlık olunca; tıbbi bilgiye sahip hekimler, sağlık profesyonelleri, hastaneler, tedavi yöntemleri ve ilaçlar, sağlık ekosisteminin akla ilk gelen paydaş ve uygulamaları. Bu paydaşların yanı sıra, tıbbi teknolojiler de sağlığın sürdürülmesi ve geri kazanılmasındaki tanı, izleme, tedavi ve bakım aşamalarındaki yerleri ile hem insan hayatı hem de sağlık ekosistemi için çok büyük bir değer yaratıyor. Tüm paydaşları ile birlikte bir bütünü tamamlayan tıbbi teknolojiler, yaşamsal öneme sahip. İnsan sağlığı açısından sahip oldukları yaşamsal değerlerini fark etmediğimiz bu tıbbi teknoloji ve ekipmanlar ile hastanelerin yanı sıra günlük yaşamın her anında da karşılaşıyoruz. Fakat tıbbi teknolojiler ve insan hayatı için yarattığı değer konusunda yeterli farkındalığa sahip değiliz. Örneğin; diz implantı gibi ortopedik malzemeler tıbbi teknoloji olarak insanların hareket kısıtlamasına maruz kalmasını engelliyor. Göz içi müdahalelerde kullanılan cihaz ve lensler görme bozukluklarını tedavi ediyor ve yaşam kalitesini artırıyor. Kalp pili, insulin pompası, stentler, cerrahi dikiş teknolojileri, insanların günlük yaşamlarını herhangi bir engele maruz kalmadan sürdürmelerini sağlıyor. Hamilelik testi ile en mutlu anlarınızda; laboratuvar testleri, numune alınan enjektör ve tüpler ile kendiniz ve sevdiklerinizin sağlığı ile ilgili bilgiye en çok ihtiyacınız olduğu zamanlarda; MR, tomografi, ultrason, hasta başı monitörler ve görüntüleme cihazları ile sağlığınızı anlık olarak kontrol etmeniz gereken durumlarda tıbbi teknolojiler hep yanınızda. Yaşamın her anında insanların hayatına dokunan ve onların sağlığını geliştiren pek çok tıbbi teknoloji bulunuyor. Bunları fark etmek ve keşfetmek ise sürdürülebilir bir sağlık ekosisteminin ilk adımı. Sürdürülebilir bir sağlık ekosistemi için tıbbı cihazları fark et! Sağlığın korunması ve geliştirilmesi konusunda bu derece öneme sahip tıp teknolojileri ve tıbbi ekipmanlar sağlık sistemi içerisinde tam olarak bilinmiyor ya da tanınmıyor. Kamuoyu nezdinde bilinç oluşturmak ve tıbbi teknolojiler ve tıbbi ekipmanlar konusunda farkındalığı artırmak adına tıbbi cihaz sektörünün önde gelen sivil toplum kuruluşlarından Araştırmacı Tıp Teknolojileri Üreticileri Derneği (ARTED), “Fark Et, Keşfet” sloganıyla bir farkındalık kampanyasına imza atıyor. Hayata geçirilen kampanya hakkında konuşan ARTED Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Öztürk, kampanya ile birlikte sektörde yarattıkları katma değere vurgu yapmak istediklerini belirtti. Kampanya hakkında bilgi veren Öztürk şunları söyledi: “Pandemi ile birlikte tıbbi teknolojilerin insan hayatı için yarattığı değer, her zamankinden daha fazla kamuoyu gündemine geldi. Koruyucu ekipmanlar, tanı testleri, ventilatörler ve başta yoğun bakım ünitelerine sunduğumuz ürün ve hizmetler olmak üzere tüm sağlık ekosistemi için yarattığımız değer, kamuoyu nezdinde tıbbi teknolojilerin önemini güçlü bir şekilde vurguladı.” “ARTED olarak öncelikli hedefimiz, ‘Fark Et, Keşfet’ farkındalık kampanyası ile üyelerimizin ve sektörümüzün yarattığı bu değere odaklanmak, bu konudaki farkındalığı artırmak olacak. İnsan sağlığının geliştirilmesi için tıbbi teknolojiler ve tıbbi ekipmanlar ile yarattığımız değeri daha görünür kılabilmeyi hedefliyoruz. İnsanları, günlük hayatlarına ARTED penceresinden bakmaya davet ediyoruz ve bu pencere ile yaşamımızı sağlıklı ve engelsiz bir şekilde sürdürmemizi sağlayan tıbbi teknolojileri, tıbbi ekipmanları anlatmaya gayret ediyoruz. Bu kapsamda, tıbbi teknolojilerin insan hayatı için yarattığı katma değeri bir kez daha vurgulamak istiyoruz. Öte yandan şimdilik sadece sosyal medya hesaplarımız üzerinden yürüttüğümüz bu kampanya ile sağlık hizmetlerini daha iyi, daha hızlı ve herkes için erişilebilir hale getirmek adına yaptığımız çalışmaları kamuoyunun fark etmesini sağlamak istiyoruz. Tıbbi cihaz sektörü olarak sağladığımız istihdam, ekonomik yatırım, teknolojik güç, servis, hizmet, ürün ve eğitim faaliyetleri ile ekonomi, sağlık ekosistemi, sağlık çalışanları ve hastalar için büyük bir değer yaratıyoruz. Bu devasa değeri daha görünür kılabilmeliyiz.”