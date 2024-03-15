Türk Bilim Kadınına “Japonya Devlet Nişanı”

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Jeofizik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurcan Meral Özel, Nükleer Denemelerin Kapsamlı Yasaklanması Anlaşması Örgütü’nün (CTBTO) Uluslararası İzleme Sistemi’nde (IMS) yürüttüğü başarılı görevinden dolayı Japonya Devlet Nişanına layık görüldü.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Jeofizik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurcan Meral Özel, 2014 – 2022 yılları arasında nükleer silahlardan arınmış bir dünyanın tesis edilmesine ve örgütün Japonya ile olan iş birliğinin geliştirilmesine sağlamış olduğu önemli katkılarından dolayı, Türkiye-Japonya diplomatik ilişkilerinin 100. yılında Japonya’nın prestijli devlet nişanı “Altın Işıklar, Yükselen Güneş Nişanı ve Boyun Bağı"na layık görüldü.

2014’te, 183 ülkenin dünya çapındaki nükleer testleri tespit etmek için kullandığı Uluslararası İzleme Sistemi’nin (IMS) direktörü olarak seçilen Prof. Dr. Özel, çok taraflı diplomasi alanında en yüksek uluslararası sivil memur olarak diplomat pozisyonunda görev yaptı. Olası nükleer patlatmaların tespiti ve küresel tesis ağının sürdürülmesinden sorumlu olarak, imzacı devletlerin diplomatik ve bilimsel temsilcileriyle IMS'in inşa edilmesi için başarılı girişimlere imza attı. 2017 yılında ABD’de düzenlenen “Bilim, Teknoloji, Mühendislik, Matematik ve Kadın Liderler” konulu sempozyumda “Uluslararası Platformda Teknolojiye Damgasını Vuran Altı Kadın Lider”den biri seçildi. Dünyanın çeşitli yerlerinde birçok yeni izleme istasyonunun kurulumunu gerçekleştirdi.

Japonya Hokkaido Üniversitesi’nde sismoloji alanında doktorasını tamamlayan Prof. Dr. Nurcan Meral Özel, araştırma altyapılarının Türkiye’deki gelişimi, teknoloji transferi, özellikle yer bilimleri alanında Japonya ile Türkiye arasındaki ortak bilimsel ve operasyonel çalışmalarla ilgili platformlar yaratılması için çok önemli görevler üstlendi. Ayrıca UNESCO Hükümetler Arası Oşinografi Komisyonu çatısı altında Türkiye’de bölgesel nitelikli Doğu Akdeniz, Ege ve Karadeniz'e tsunami uyarı hizmeti veren KRDAE Ulusal Tsunami Uyarı Merkezinin kurulmasına da öncülük etti.

JAPONYA ULUSAL NİŞANI 1875’TEN BERİ VERİLİYOR

1875’te İmparator Meiji döneminde Japon hükümeti tarafından verilen ilk ulusal nişan olan “Yükselen Güneş Nişanı”, enerjiyi ve yükselen güneşin ülkesi olarak Japonya'yı simgelemektedir. Prof. Dr. Nurcan Meral Özel’e bu önemli nişan ve berat metni, Japonya-Türkiye diplomatik ilişkilerinin tesisinin 100. yılı olan 2024 yılı içerisinde takdim edilecek.