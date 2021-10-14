WWF, uzaydan deniz aygırı izlemek için bilim vatandaşı arıyor



Küresel ısınma, insani nedenlerle ortaya çıkan felaketler çok sayıda canlı türünün sonunu getirdi. Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) ve Britanya Antarktika Araştırması'nın (BAS) ortak olarak yürüttüğü ‘Uzaydan Deniz Aygırı (Mors) Projesine’ gönüllü yarım milyon bilim vatandaşı arıyor.

Looking for a fun tusk? @BAS_news and @WWF are challenging people to spot walruses in satellite images in a new citizen science project.



Data from #WalrusFromSpace will help us understand how walruses are being affected by climate change.



Learn more: https://t.co/t71HbBOfSS pic.twitter.com/feK5RJdCMJ — Natural Environment Research Council (@NERCscience) October 14, 2021

WWF ve BAS’ın ortaklığında yürütülecek projede yer almak üzere, dünya üzerindeki deniz aygırlarının, iklim krizinden nasıl etkilendiklerini tespit edebilmek için uyduların ürettiği binlerce görseli inleyecek yarım milyon ‘bilim vatandaşı’ aranıyor.

Yapılan açıklamada "WWF ve British Antarctic Survey (BAS), halktan 'mors (deniz aygırı) dedektifleri' olmalarını ve uzaydan alınan binlerce uydu görüntüsünde mors aramak için otuz dakika gibi kısa bir süre harcayarak koruma bilimine katkıda bulunmalarını istiyor” denildi.