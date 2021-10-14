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WWF, uzaydan deniz aygırı izlemek için bilim vatandaşı arıyor

Dünya Doğayı Koruma Vakfı, deniz aygırlarının popülasyonunu takip etmek için yarım milyon ‘bilim vatandaşı’ arıyor.

14 Ekim 2021 Perşembe 19:06
WWF, uzaydan deniz aygırı izlemek için bilim vatandaşı arıyor

WWF, uzaydan deniz aygırı izlemek için bilim vatandaşı arıyor


Küresel ısınma, insani nedenlerle ortaya çıkan felaketler çok sayıda canlı türünün sonunu getirdi. Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) ve Britanya Antarktika Araştırması'nın (BAS) ortak olarak yürüttüğü ‘Uzaydan Deniz Aygırı (Mors) Projesine’ gönüllü yarım milyon bilim vatandaşı arıyor.

WWF ve BAS’ın ortaklığında yürütülecek projede yer almak üzere, dünya üzerindeki deniz aygırlarının, iklim krizinden nasıl etkilendiklerini tespit edebilmek için uyduların ürettiği binlerce görseli inleyecek yarım milyon ‘bilim vatandaşı’ aranıyor.

Yapılan açıklamada "WWF ve British Antarctic Survey (BAS), halktan 'mors (deniz aygırı) dedektifleri' olmalarını ve uzaydan alınan binlerce uydu görüntüsünde mors aramak için otuz dakika gibi kısa bir süre harcayarak koruma bilimine katkıda bulunmalarını istiyor” denildi.

Son Güncelleme: 14.10.2021 19:10
Anahtar Kelimeler:
WWFDeniz Aygırı
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