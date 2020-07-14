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Yoğurt asidinden geliştirilen dezenfektan koronavirüsü öldürüyor

Yıldız Teknopark'ta Türk şirketi tarafından geliştirilen yeni nesil dezenfektan yoğurt asitinden üretildi. Covid-19 virüsünü tamamen etkisiz hale getirdi.

14 Temmuz 2020 Salı 12:53
Yoğurt asidinden geliştirilen dezenfektan koronavirüsü öldürüyor

Yoğurt asidinden geliştirilen dezenfektan koronavirüsü öldürüyor

Yıldız Teknopark’ta faaliyetlerini sürdüren Yıldız Kuluçka firması Durak Nano Bio Teknoloji Arge, etken maddesi alkol olmayan tamamen doğal ve etkili bir el dezenfektanı geliştirdi. Bu dezenfektan halk arasında yoğurt asidi olarak da bilinen laktik asit ile karanfil, kekik, okaliptüs, çay ağacı, aleo vera gibi bazı esansiyal bitki yağlarının karışımından oluşuyor. Üretim izin süreçleri tamamlanan ürünün üretimi konusunda ise AB Gıda ile anlaşma yapıldı.

Her ne kadar normalleşme sürecine girsek de koranavirüsle mücadelemiz devam ediyor. Bu mücadelede maskelerden sonra yanımızda ayırmadığımız bir başka ürün ise dezenfektanlar. Elimizi temiz tutmak için sürdüğümüz dezenfektanlara, ortam temizliğinde de ihtiyaç duyuyoruz. Zemin ve ortamlar için kullandığımız dezenfektanlar kötü kokuyor, elimize sürdüklerimiz ise derimizi inceltip, yıpratıyor. Hem rahatsızlık vermeyen hem de virüslerden bizi koruyacak dezenfektan ihtiyacını gören bir bilim insanı alkolsüz doğal ve etkili dezenfektanlar geliştirdi.

Yıldız Kuluçka bünyesinde kurulan Durak Nano Bio Teknoloji Arge’nin sahibi, Doç.Dr. Muhammed Zeki Durak’ın geliştirdiği el dezenfektanı halk arasında yoğurt asidi olarak da bilinen laktik asit ile karanfil, kekik, okaliptüs, çay ağacı, aleo vera gibi bazı esansiyal bitki yağlarından oluşuyor. Covid 19 virüsünü tamamen yok ettiği ve sağlıklı hücrelere karşı ise herhangi bir zararının olmadığı testlerle kanıtlanan bu ürün için ruhsat ve üretim izni süreci tamamladı. Ve yakın zamanda da bu dezenfektanın üretimi için AB Gıda ile anlaşma yapıldı.

NEDEN DEZENFEKTAN GELİŞTİRDİ

Doç. Dr. Muhammed Zeki Durak, Yıldız Teknik Üniversitesi akademisyenlerinden.Bio teknoloji alanında araştırmalar da yapan Durak, Yıldız TeknoparkKuluçka Merkezi’nde 2012 yılında Durak Nano Bio Teknoloji Arge şirketini kuruyor. Farklı ürünlerin geliştirilmesi üzerine çalışan şirket, antimikrobiyal gıda ambalajları, ekşi hamur stateri ve tozu geliştirerek işe başlıyor. Bu konuda Halk Ekmek başta olmak üzere farklı şirketlerle çalışmalar yapılıyor.Bu projelerinde fikrin oluşumu, fon bulunması, proje yazımı- yönetimi ve yürütülmesi, paydaşların bir araya getirilmesi, çıkacak fikri ve sınai hakların yönetimi, bunların ekonomik katkıya dönüşmesi ve ticarileştirilmesi konusunda da Yıldız TTO’dan destek almış.

Durak, biyosensörler, kan tanı test kitleri ile bazı nanoteknoloji ürünlerinin geliştirilmesi üzerine çalışırken, tüm dünya koronavirüs ile tanışıyor.Bu salgın sürecinde insanların dezenfektan ihtiyacı doğuyor. Ancak piyasada olan dezenfektanların bir kısmı virüsü öldürmüyor, bir kısmı ise deri dış tabakasını inceltiyor ya da deriye ciddi zararlar veriyor. Bu zararları gören Durak, insan sağlığına zararı olmayan, alkolsüz ve virüslere karşı etkili bir dezenfektan yapmak için kolları sıvıyor.

Yoğurt asidi, esansiyel ve pelemir yağlardan oluşan dezenfektanı da el dezenfektanı olarak düşünen Durak, “Halk arasında yoğurt asidi olarak da bilinen laktik asit ile karanfil, kekik, okaliptüs, çay ağacı, aleo vera gibi bazı esansiyal bitki yağlarının da antimikrobiyal özelliklerini araştırarak nano-teknolojinin de verdiği imkanlarla alternatif ve optimum bir ürün daha geliştirdik” diye konuşuyor.

ÜRÜN TESTLERİ YAPILDI
 

Amerika’nın köklü üniversitelerinden biri olan Utah Üniversitesi’nin antiviral merkezinde ürünün Covid-19’a karşı testlerinin yapıldığını aktaran Durak, “Yapılan testlerde, ürünün Covid-19 virüsünü tamamen inhibe ettiği ve sağlıklı hücrelere karşı herhangi bir zararı olmadığı tespit edildi. Bu şekilde belki de Covid-19’a karşı yerli olarak geliştirilen ve etkinliği Covid-19’a karşı kanıtlanan tek antimikrobiyal-antiviral ürün olduk” diyor.

Şu anda mevcut iki ürünün ruhsat ve izin başvuru süreçlerinin tamamladığını aktaran Durak, ticarileşme sürecinde ise AB Gıda ile anlaştıklarının da bilgisini veriyor.

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