100 ton altın 80 yıl sonra geri getirildi





Dünyanın en kanlı acımasız katliamlarına sahne olan 2. Dünya Savaşı'ndan hemen önce İngiltere'ye kaçırılan 100 ton altın, aradan geçen 81 yıl sonra Polonya'ya geri getirildi.

Faşist Alman orduları tarafından 1 Eylül'de başlayan Polonya işgali, 2. dünya savaşının da başlangıcı olaraka kabul ediliyor. 5 günde tamamlan işgalden hemen önce Polonya hükümeti tarafından İngiltere'ye gizlice götürülen 100 ton altının geri iadesi için yürütülen görüşmeler nihayet sonuç verdi. Son dünya savaşında ağır yıkıma uğrayan Polonya hükümeti İngiltere'ye emanet ettiği altınları geri alabilmek için son on yıldır diplomatik görüşmeler yürütüyordu. İşte o haberin detayları:

TAM 8 BİN KÜLÇE ALTIN

Polonya'nın İkinci Dünya Savaşı'ndan önce İngiltere'ye kaçırdığı 4 milyar Sterlin değerindeki 8 bin altın külçesi, aylardır süren gizli bir operasyonla ülkesine geri döndü.

Polonya'nın 2. Dünya Savaşı'nın başlamasına yakın Nazilerin eline geçmemesi için İngiltere'ye taşıdığı 100 ton altın, geçtiğimiz aylarda düzenlenen gizli bir operasyonla başkent Varşova'ya geri getirildi.

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre değeri 4 milyar Sterlin'i bulan toplam 8 bin külçe altın, Londra'dan Varşova'ya nakliye uçaklarıyla, 8 gece seferinde taşındı.

Altınların nakli sırasında güvenliği, G4S Uluslararası Lojistik firması sağladı, ayrıca İngiliz polisinin de özel güvenlikçilere destek verdikleri kaydedildi.

Haberde son nakliyatın 22 Kasım akşamı gerçekleştirildiği belirtildi.

G4S yetkilileri operasyonu bugüne kadar ülkeler arasında gerçekleştirilen en büyük altın nakliyatlarından birisi olarak tanımladı.

İngiltere Merkez Bankası'nın kasasından alınan altınların şu anda başkent Varşova'daki Polonya Merkez Bankası'nın kasasında olduğu ifade edildi.



