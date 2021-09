11 Eylül Saldırıları | 20 yıldır bitmeyen savaş



Tam 20 yıl önce bugün, ABD şehirlerinde simgesel önemi bulunan binalara yönelik uçaklarla düzenlenen saldırılarda en az 3 bin kişinin can vermesi tüm dünyade şoke etkisine neden oldu. Saldırıyı kimin yaptığı konusunda komplo teorileri peş peşe sıralandı. Pentagon, ABD derin devleti suçlu ilan edildi. Terörle mücadale bahanesiyle ABD çok sayıda ülkenin petrol zenginliklerinin üzerine adeta çöktü. Çıkan çatışmalarda en az 1 milyon sivil can verdi.

ABD'de 11 Eylül 2001'de düzenlenen terör saldırılarının üzerinden 20 yıl geçti. Dünyada en fazla can kaybının yaşandığı terör saldırılarından biri olan 11 Eylül saldırıları, yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı

ABD’de 11 Eylül sabahı, saat 8.45’te 75 bin litre yakıt taşıyan Boeing 767 tipi American Airlines’a ait yolcu uçağı, El Kaide mensubu teröristlerce kaçırılarak New York’ta İkiz Kuleler olarak da bilinen Dünya Ticaret Merkezi’nin kuzey binasına çarptı. Birinci saldırıdan yaklaşık 20 dakika sonra, saat 9.05’te United Airlines’a ait aynı model uçak ise güney binasına çarptı. 19 teröristin düzenlediği saldırıların üçüncüsü, ABD’nin askeri yönetim merkezi olan Pentagon’a düzenlendi. Sonuncu saldırı ise teröristlerce Kongre Binası’na yönelik planlanmıştı ancak Pensilvanya eyaleti hava sahası üzerinde, uçaktaki yolcuların teröristlere müdahale etmesi sonucu Kongre Binası’na ulaşamadan düştü.



EN AZ 3 BİN KİŞİNİN CAN KAYBIYLA SONUÇLANDI

Saldırılar, toplam 2 bin 977 kişinin ölümüyle sonuçlandı. New York’ta 2 bin 753 kişi, Pentagon’da 184 kişi ve Pensilvanya’da ise 40 kişi hayatını kaybetti. Düzenlenen saldırılarda toplam 93 farklı milletten insan yaşamını yitirirken; hayatını kaybedenler arasında Dünya Ticaret Merkezi’nin kuzey binasındaki bir ofiste bilgisayar programcısı olarak çalışan Zühtü İbiş isimli bir Türk vatandaşı da vardı.

BELGELERİN GİZLİLİĞİNİN KALDIRILMASI İÇİN ÇALIŞMA YAPILACAK

Saldırılarda yakınlarını kaybeden ve kendilerini 9/11 Topluluğu olarak adlandıran yaklaşık 1800 kişi, ABD Başkanı Joe Biden’a hitaben yaptıkları basın açıklamasında, Suudi Arabistan liderleri ile saldırılar arasında bir bağlantı olduğuna inandıklarını, kanıtların gizliliğini kaldırma taahhüdünü yerine getirmesini talep etti. Aksi durumda, Biden’a anma törenlerine katılmaması konusunda çağrı yapıldı. Biden da saldırılar hakkındaki belgelerin gizliliğinin kaldırılması konusundaki yürütme emrini imzaladı. Gizliliğinin kaldırılması uygun görülen belgelerin altı ay içinde kamuoyuyla paylaşılacağı tahmin ediliyor.

SALDIRININ KURBANLARI ANILIYOR

ABD'de 20 yıl önce gerçekleştirilen 11 Eylül terör saldırılarında hayatını kaybedenlerin yakınları, New York 11 Eylül Müzesi ve Anıtı'nı ziyaret ederek buraya çiçekler bıraktı, bayraklar yerleştirdi.

New York kentindeki One Police Plaza'da güvenlik brifingi verildi. New York valisi Kathy Hochul burada bir konuşma yaptı.

20 YIL SONRA İKİ KURBANIN DAHA KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

New York şehri baş adli tabipliği, 11 Eylül saldırılarından 20 yıl sonra iki kurbanın daha teşhis edildiğini açıkladı. Kurbanlardan birinin isminin Dorothy Morgan olduğu açıklanırken diğerinin kimliği ailenin isteği üzerine gizli tutuldu.

Morgan’ın cesedi 2002’de bir DNA testi sayesinde teşhis edilebilirken diğer kurban için 2001, 2002 ve 2006 yıllarında testler yapıldığı bildirildi. Morgan ve ismi açıklanmayan kişi, 11 Eylül sonrasında kimliği teşhis edilebilen 1646 ve 1647’nci kurban oldu.

New York baş adli tabibi Barbara Sampson yaptığı açıklamada yirmi yıl önce Dünya Ticaret Merkezi kurbanlarının ailelerine, kayıpları teşhis etmek için ne gerekirse yapacaklarına dair söz verdiklerini ve açıklanan iki isimle birlikte bu kutsal görece devam ettiklerini söyledi.



11 Eylül'ün çocukları: 'Babamı gururlandırmak için ben de...'

11 Eylül saldırılarının üzerinden bugün 20 yıl geçti. İkiz Kuleler'de 2 bin 753, Pentagon saldırısında 184 kişi yaşamını yitirdi. Pek çok çocuk yetim kaldı. Bazıları kariyerlerinde babasının izinden yürüyor...

Bugün modern zamanları sonuna kadar değiştiren 11 Eylül saldırılarının yıl dönümü. Kapitalizmin sembolü Dünya Ticaret Merkezi’nin iki kulesi ve ABD Savunma Bakanlığı’na düzenlenen saldırılan uçuş güvenliğinden uluslararası ilişkilere kadar pek çok dengeyi değiştirdi.

Bu kanlı saldırıların ardından ABD önce Afganistan’ı ardından da Irak’ı işgal etti. İki ülkede de ABD çıktıktan sonra manzara ortada. Peki ABD’deki sivil can kayıpları? ABD toplumu yüzlerce kişinin saldırılarda hayatını kaybetmesi sonrası büyük bir travma yaşadı. Geride kalanlar devletin kendilerine ödediği tazminatı alarak en azından çocuklarına iyi bir gelecek bırakılmasını istediler.

Maggie Smith sabah sporunu yaparken, babası öldükten 20 yıl sonra Dünya Ticaret Merkezi’nin yeni binasına doğru koşuyor. Babası Jeffrey, Dünya Ticaret Merkezi’nin 104.’üncü katında çalışıyordu ve İkiz Kuleler’e yapılan saldırıda hayatını kaybeden 2 bin 753 kişiden biriydi.

11 Eylül’ün çocukları olarak bilinen saldırılarda hayatını kaybeden kişilerin kızları ve oğullarının sayısının 3 bin civarında olduğu tahmin ediliyor. Pek çoğu babasının ardından itfaiyeci veya polis olmak için ant içmiş. Bazıları da babaları gibi Wall Street’te hayallerinin peşinden koşuyor.

'MİRASININ İZİNDEN GİDİYORUM'

Maggie Smith de bunlardan biri 22 yaşındaki genç kadın, “Bu çok özel ve beni çok çok mutlu ediyor, onun mirasının izinden gidiyorum” diyerek babasını anıyor.

Jeffrey Smith’in çalışırken hayatını kaybettiği Sandler O’neall’da çalışan 83 kişinin sadece 17’si o gün hayatını kurtarabilmişti. Salı Çocukları ismi verilen ve 11 Eylül saldırılarında hayatını kaybedenlerin ailelerine yardım için kurulmuş bir derneğin yöneticisi olan Kathy Murphy o gün finans dünyasında hayatını kaybeden pek çok kişinin çocuklarının aynı mesleği seçtiğini söylüyor.

Brokerlık firması Cantor Fitzgerald’da çalışan 658 kişiden yüzde 75’i kuzey kulesine saldırı yapıldığında hayatını kaybetti. CEO Howard Lutnick daha sonra firmayı yeniden kurmak durumunda kaldı. Keefe & Woods isimli özel bankacılık yapan firmada çalışan 171 kişiden 67’si o gün hayatını kaybetmişti.

Pentagon’a düzenlenen saldırıda ise uçağın binaya vurması sonucu 184 insan öldü, 93 uçak yolcusu da hayatını kaybetti.

'RAKAMLARLA ARASI İYİ MUHASEBECİ OLDU'

R.J. Hennesey hala annesi Miriam’ın, uçak birinci kuleye çarptığında babası ile telefonda konuşmasını hatırlıyor. Babası Biran Hennesey o gün Cantor Fitzgerald’da hayatını kaybetti. Hennesey babası gibi brokerlik yapmak istemedi ama yine de rakamlarla arası iyi olduğu için muhasebeci oldu.

Hennesey gibi babasını dört yaşında kaybeden John Candela babasının her zaman aileyi her şeyin önüne koyan biri olarak hatırlıyor. Babasının ailesinden hiçbir şeyi esirgemediğini söyleyen Candela, babası ile annesinin ilk buluşmalarında bir limuzine bindiklerini ve babasının annesini Dünya Ticaret Merkezi’nin en üst katındaki restorana götürdüğünü söylüyor. John Candela babasını çok iyi tanımasa da onun gibi olmak istediğini söylüyor.

AYLARCA ANNEMLE BİRLİKTE UYUDUK

Evan Lozier babasını kule saldırılarında kaybettiğinde 10 yaşındaydı. Babası öldükten sonra annesi ile aylarca birlikte yattılar. Çocuk yaşındaki Evan kardeşlerinin bakımı için annesine yardım etti. Lozier, “Annemi de kaybetmekten çok korkuyordum. Çocukluğumun çalındığını hissediyorum” diyor. Lozier 11 Eylül 2001’de yeni bir okula başlıyor olduğu için babasına dargın olduğunu ve onunla küs bir şekildeyken babasının işe gittiğini söylüyor. Evan Lozier de babası gibi finans sektöründe işe başladı.

Babasını gururlandırmak için bu işi seçtiğini söyleyen 30 yaşındaki adam, “Belki gecenin üçüne kadar çalışıyorum, ama en azından tatmin oluyorum, en azından babamın tatmin olduğunu biliyorum” diyor.