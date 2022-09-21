Aachen'a Sarıyer Meydanı geliyor
Keupen kardeş şehir protokolünün 10.yılında hayran kaldığı Sarıyer’in adının Aachen’da bir meydana verileceğini söyledi.
Kadınları desteklemeye yönelik yapılan çalışmaları çok beğendiğini söyleyen Keupen, midye temizledi, ağ tamiri yaptı. “Sarıyer’e davetinizi memnuniyetle kabul ettim ve şimdi şehrin ve insanların misafirperverliğine bizzat şahit oluyorum” diyen Keupen, iki şehir arasında imzalanan kardeş şehir protokolünün 10.yılı dolayısıyla Aachen’e bir Sarıyer Meydanı yapılacağını söyledi. Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ise, “Sarıyer’e de bir Aachen Meydanı yakışır” dedi.