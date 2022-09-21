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Aachen'a Sarıyer Meydanı geliyor

Almanya’nın Aachen Belediye Başkanı Sibylle Keupen ve beraberindeki heyet geçtiğimiz hafta sonu kardeş şehir Sarıyer’i ziyaret etti.

21 Eylül 2022 Çarşamba 10:52
Aachen'a Sarıyer Meydanı geliyor

Aachen'a Sarıyer Meydanı geliyor


Keupen kardeş şehir protokolünün 10.yılında hayran kaldığı Sarıyer’in adının Aachen’da bir meydana verileceğini söyledi.

Sarıyer’in dokuz yıl önce kardeş şehir protokolü imzaladığı Almanya Aachen’ın ilk kadın belediye başkanı Sibylle Keupen ekibiyle birlikte geçtiğimiz hafta sonunu Sarıyer’de geçirdi. Eğitim ve kadınlara yönelik çalışmaları yerinde inceleyen heyet, Sarıyer Akademi’nin yanı sıra; Sarıyer ve Çevresi Girişimci Kadın Kooperatifi, Sarıyer Tarım Kooperatifi, Zekeriyaköy Kurs Merkezi, Rumeli Feneri ve Rumeli Kavağı’nda balıkçılık, midyecilik ve ağ tamiri yapan kadınları ziyaret etti.

Kadınları desteklemeye yönelik yapılan çalışmaları çok beğendiğini söyleyen Keupen, midye temizledi, ağ tamiri yaptı. “Sarıyer’e davetinizi memnuniyetle kabul ettim ve şimdi şehrin ve insanların misafirperverliğine bizzat şahit oluyorum” diyen Keupen, iki şehir arasında imzalanan kardeş şehir protokolünün 10.yılı dolayısıyla Aachen’e bir Sarıyer Meydanı yapılacağını söyledi. Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ise, “Sarıyer’e de bir Aachen Meydanı yakışır” dedi.

Anahtar Kelimeler:
AachenSarıyer
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