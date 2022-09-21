Aachen'a Sarıyer Meydanı geliyor



Keupen kardeş şehir protokolünün 10.yılında hayran kaldığı Sarıyer’in adının Aachen’da bir meydana verileceğini söyledi.

Sarıyer’in dokuz yıl önce kardeş şehir protokolü imzaladığı Almanya Aachen’ın ilk kadın belediye başkanıekibiyle birlikte geçtiğimiz hafta sonunu Sarıyer’de geçirdi. Eğitim ve kadınlara yönelik çalışmaları yerinde inceleyen heyet,ı’nda balıkçılık, midyecilik ve ağ tamiri yapan kadınları ziyaret etti.

Kadınları desteklemeye yönelik yapılan çalışmaları çok beğendiğini söyleyen Keupen, midye temizledi, ağ tamiri yaptı. “Sarıyer’e davetinizi memnuniyetle kabul ettim ve şimdi şehrin ve insanların misafirperverliğine bizzat şahit oluyorum” diyen Keupen, iki şehir arasında imzalanan kardeş şehir protokolünün 10.yılı dolayısıyla Aachen’e bir Sarıyer Meydanı yapılacağını söyledi. Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ise, “Sarıyer’e de bir Aachen Meydanı yakışır” dedi.