Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
88010
ALTIN
341.603
DOLAR
6.5510
STERLİN
8.1478
EURO
7.2429

AB'den Sevilla Haritası açıklaması | Böyle bir haritamız yok

Aylardır Yunan tezlerinin en güçlü belgesi olarak ortaya atılan Sevilla Haritası konusunda AB bugün açıklama yaptı. AB 'Böyle bir harita hazırlamadık'

04 Eylül 2020 Cuma 19:23
AB'den Sevilla Haritası açıklaması | Böyle bir haritamız yok

AB'den Sevilla Haritası açıklaması | Böyle bir haritamız yok

Ege Denizi'ni Yunan gölü haline getiren ünlü Sevilla Haritası konusunda Avrupa Birliği'nden açıklama geldi. Atina'nın ıslarla 'AB haritası' diye tüm dünya kamuoyunda pazarladığı haritanın belge niteliği taşımadığı AB tarafından ilan edildi.

Avrupa Birliği (AB) yetkilileri, AB'nin isteği üzerine Sevilla Üniversitesi'nde hazırlandığı öne sürülen Sevilla Haritası'nın AB tarafından hazırlatılmadığını açıkladı.

AB yetkilisi, Türkiye ile Yunanistan arasındaki kıta sahanlığı sorununda sık sık gündeme gelen ve Türk yetkililerce karşı çıkılan Sevilla Haritası'na ilişkin euronews'e konuştu.

Yetkili, Avrupa Komisyonu'nun Sevilla Üniversitesi'ne herhangi bir harita çalışması yaptırmadığını belirtti.

Açıklamada, kurumlar tarafından hazırlatılan dış raporların AB'nin resmi belgeleri olmadığı ve bunların AB için yasal ve siyasi bir değer taşımadığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, "Deniz sınırlarının belirlenmesi ve buradaki kaynakların kullanılmasına ilişkin meseleler, uluslararası hukuka uygun olarak ve iyi komşuluk ilişkileri ilkesi doğrultusunda, yalnızca iyi niyetle, diyalog ve müzakere yoluyla ele alınabilir" ifadeleri kullanıldı.

Anahtar Kelimeler:
Sevilla Haritası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Almanya'da yabancılara mali takip başlıyor
Almanya'da yabancılara mali takip başlıyor
Rusya koronoavirüs aşısını nasıl geliştirdi?
Rusya koronoavirüs aşısını nasıl geliştirdi?
Boğaziçi’nden ‘’kardeş’’ Beyrut Amerikan Üniversitesi’ne destek
Boğaziçi’nden ‘’kardeş’’ Beyrut Amerikan Üniversitesi’ne destek
Beyrut kan ağlıyor | Bin 700 kişi kayıp
Beyrut kan ağlıyor | Bin 700 kişi kayıp
Beyrut Limanı'nda şiddetli patlama | Lübnan sarsıldı
Beyrut Limanı'nda şiddetli patlama | Lübnan sarsıldı
Avrupa'da modaya Türk eli değdi
Avrupa'da modaya Türk eli değdi
ABD, Türkiye'den S-400 satın almaya mı hazırlanıyor
ABD, Türkiye'den S-400 satın almaya mı hazırlanıyor
Merkel koltuğunla vedalaşıyor
Merkel koltuğunla vedalaşıyor
Moskova | Türkiye S-400'lerin sahibi isterse patates taşır
Moskova | Türkiye S-400'lerin sahibi isterse patates taşır
Göktaşı dünyaya çarpacak mı? 2020 göktaşı uyarısı
Göktaşı dünyaya çarpacak mı? 2020 göktaşı uyarısı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim