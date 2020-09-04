AB'den Sevilla Haritası açıklaması | Böyle bir haritamız yok

Ege Denizi'ni Yunan gölü haline getiren ünlü Sevilla Haritası konusunda Avrupa Birliği'nden açıklama geldi. Atina'nın ıslarla 'AB haritası' diye tüm dünya kamuoyunda pazarladığı haritanın belge niteliği taşımadığı AB tarafından ilan edildi.

Avrupa Birliği (AB) yetkilileri, AB'nin isteği üzerine Sevilla Üniversitesi'nde hazırlandığı öne sürülen Sevilla Haritası'nın AB tarafından hazırlatılmadığını açıkladı.

AB yetkilisi, Türkiye ile Yunanistan arasındaki kıta sahanlığı sorununda sık sık gündeme gelen ve Türk yetkililerce karşı çıkılan'na ilişkin euronews'e konuştu.

Yetkili, Avrupa Komisyonu'nun Sevilla Üniversitesi'ne herhangi bir harita çalışması yaptırmadığını belirtti.

Açıklamada, kurumlar tarafından hazırlatılan dış raporların AB'nin resmi belgeleri olmadığı ve bunların AB için yasal ve siyasi bir değer taşımadığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, "Deniz sınırlarının belirlenmesi ve buradaki kaynakların kullanılmasına ilişkin meseleler, uluslararası hukuka uygun olarak ve iyi komşuluk ilişkileri ilkesi doğrultusunda, yalnızca iyi niyetle, diyalog ve müzakere yoluyla ele alınabilir" ifadeleri kullanıldı.