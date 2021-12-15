AB, Türkiye ile üyelik müzakereleri dondurdu



Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki üyelik görüşmeleri durma noktasına gelmiş durumda. AB Konseyi, Türkiye ile üyelik müzakerelerinin dondurulmuş olarak kalmasına karar verdi. Açıklamada "Konsey, Türkiye’nin AB'den giderek uzaklaştığını üzülerek not ediyor" denildi.

Yıl sonundaki Avrupa Birliği (AB) liderler zirvesine hazırlık toplantısında Türkiye ile ilerleme sağlanamayan tam üyelik müzakerelerinin dondurulmuş olarak kalmasına karar verildi. AB Genel İşler Konseyi'nde alınan kararda, "AB Konseyi, Türkiye'nin AB'den giderek daha fazla uzaklaştığını üzülerek not ediyor" ifadelerine yer verildi.

'TÜRKİYE AB ÇİZGİSİNDEN GİDEREK UZAKLAŞTI'

Kararda, müzakerelerde yeni bir fasıl açılması ya da mevcut bir faslın kapatılmasının da söz konusu olmadığı belirtildi.

Deutsche Welle Türkçe'de yer alan habere göre; Türkiye'nin dış politikada AB çizgisinden giderek uzaklaştığı ve AB'nin öncelikleriyle bu konuda çatıştığı vurgulanan kararda, Libya örneği verildi. Türkiye'den Libya'daki hükümet güçlerine yasa dışı silah sevkiyatı yapıldığına dikkat çekildi. Türkiye'nin AB ile Gümrük Birliği anlaşmasını ihlal etmesinin kınandığı kararda Türkiye'deki insan hakları ihlalleri de eleştirildi.

İnsan hakları, demokrasi ve temel hakların yanı sıra düşünce özgürlüğü ve yargı bağımsızlığı konularındaki gerilemelerin "derin endişe" yarattığı kaydedildi. Sivil toplum kuruluşlarının toplumun giderek zorlaşan bir ortamda baskı altında çalışmaya devam ettiği belirtildi.

Türkiye ile AB arasında 2005 yılında başlatılan üyelik görüşmeleri, son yıllarda yaşanan siyasi ve diplomatik krizler nedeniyle durma noktasına gelmiş durumda. Türkiye ve AB arasında yürütülen katılım müzakereleri teorik olarak 35 fasıl üzerinde yürütülüyor ve geçen 16 yılda katılım müzakerelerinde 16 fasıl müzakereye açılırken bunlardan sadece bir tanesi geçici olarak kapatıldı