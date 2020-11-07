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ABD başkanlık koltuğu Biden'ın | Zaferini açıkladı

Tüm dünya gündemini günlerdir meşkul eden Amerika'da başkanlık yarışında yaşlı kurt Joe Biden zaferini ilan etti. Ancak Trump pes etmeyeceğini duyurdu.

07 Kasım 2020 Cumartesi 19:40
ABD başkanlık koltuğu Biden'ın | Zaferini açıkladı

ABD başkanlık koltuğu Biden'ın | Zaferini açıkladı

Amerika'da Başkanlık seçimlerinde oy sayım işlemlerinde sona gelindi. Oyların yüzde 98'inin sayımı tamamlandı. 300 delegeyi garantileyen Joe Biden zaferini ilan ederken, Başkan Trump yarışın bitmediğini hukuk mücadelesi başlatacağını duyurdu.

Amerika Birleşik Devletlerinde, henüz kesinleşmeyen başkanlık seçimleri sonuçlarına kilitlenirken Demokrat adayı Joe Biden, başkan yardımcısı adayı Kamala Harris ile Delaware eyaletinde yeni bir açıklama daha yaptı. 

ABD tarihinde 74 milyon ile en fazla oyu aldıklarını ifade eden Biden, Arizona eyaletini son 24 yılda, Georgia'yı ise son 28 yılda kazanan ilk Demokrat aday olacağını söyledi.

Sayılan oyların bu yarışı kazanacaklarını gösterdiğini anlatan Biden, ''300 delegeye ulaşma yolunda ilerliyoruz.'' ifadesini kullandı.

Amerikan halkının kendisine yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, ekonomi, iklim değişikliği ve sistematik ırkçılıkla mücadele için yetki verdiğini dile getiren Biden, destekçilerinden sakin kalmasını istedi.

Biden, ''Demokrasi işliyor. Oylarınız sayılacak. Oy sayımını durdurmaya çalışsalar da bunun olmasına müsaade etmeyeceğim.'' diye konuştu.

Toplam 71 seçici delegeyi temsil eden Pensilvanya, Kuzey Carolina, Georgia, Arizona, Nevada ve Alaska eyaletlerinde seçim sonuçları halen netleşmiş değil. Kuzey Carolina ve Alaska eyaletlerindeki yarışı Trump önde götürürken, Pensilvanya, Nevada, Arizona ve Georgia'da Biden ipi göğüslemeye daha yakın.

Oy sayımının tamamlandığı eyaletlerdeki geçici sonuçlara göre, Demokrat Parti adayı olan eski Başkan Yardımcısı Joe Biden 253, Cumhuriyetçi Parti adayı olan Başkan Donald Trump ise 214 seçici delege kazanmış durumda.

Bir eyalette oyların çoğunu kazanan aday, o eyaletin nüfus büyüklüğüne bağlı olarak sahip olduğu seçici delegelerin tümünü kazanırken; bir adayın başkanlık yarışını kazanabilmesi için 270 seçici delegeye ulaşması gerekiyor.

Anahtar Kelimeler:
ABDJoe BidenTrump
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