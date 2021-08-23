ABD BionTech aşısına tam onay verdi

Amerikan İlaç ve Gıda Ajansı FDA, koronavirüsle mücadelede BioNTech tarafından geliştirilen aşıya tam onay verdiğini duyurdu



ABD İlaç ve Gıda Dairesi'nin (FDA), Pfizer/BioNTech'in geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşısına tam onay verdiği duyuruldu. Tam onayın ardından aşı zorunluluğu uygulamalarının daha kolay devreye gireceği öngörülüyor.

FDA'dan yapılan açıklamada, bu adımın aşıya olan güveni artırabileceğine dikkat çekildi. Açıklamada, "FDA'nın bu aşıyı onaylaması, COVID-19 salgınıyla mücadele devam ederken bir kilometre taşıdır" ifadesi kullanıldı.

Pfizer-BioNTech koronavirüs aşısı, aralık ayında acil kullanım onayı aldığı ABD'de şu ana kadar 204 milyondan fazla kişiye uygulandı.

FDA’den aşıya tam onay sonrası daha çok insanın aşıya ikna olacağı ve aşı zorunluluğu uygulamalarının daha kolay devreye gireceği öngörülüyor.

Aşıya tam onay verilmesinin ardından ABD'de bazı üniversite ve hastanelerin, Savunma Bakanlığı'nın ve San Francisco kentinin aşıyı zorunlu kılması bekleniyor.

Pfizer ile BioNTech'in geliştirdiği Covid-19 aşısına, 11 Aralık 2020'de pandemi ile mücadele için FDA tarafından "acil kullanım onayı" verilmişti.

