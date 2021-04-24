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ABD, sonunda ağzından baklayı çıkardı | Soykırım dedi

Ermeni yalanları ilk kez ABD Başkanı tarafından en üst düzeyde dile getirildi. Başkan Joe Biden sözde soykırımı 24 Nisan'da gündeme getiren ilk lider oldu.

24 Nisan 2021 Cumartesi 21:06
ABD, sonunda ağzından baklayı çıkardı | Soykırım dedi

ABD, sonunda ağzından baklayı çıkardı | Soykırım dedi

Ermeni yandaşlarına seçimden önce verdiği vaadi yerine getiren ABD başkanı Biden soykırım sözünü kullanan ilk başkan oldu.. Türkiye'nin cılız tepkilerine aldırmayan Biden, dün seçimin üzerinden 5 ay geçmesine rağmen ilk kez Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmüş, sözde soykırım iftirasını dile getireceğini haber verdiği iddia edilmişti.

Türkiye ile ABD arasında yıllardır Nisan aylarının en yoğun gündem maddesi olan sözde soykırım yalanı, ilk kez bir ABD başkanı tarafından dile dolandı. ABD Başkanı Joe Biden, 1915 Olayları'nı "soykırım" olarak niteledi. Biden, aynı zamanda "büyük felaket" ifadesini de kullandı.

Biden açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Her yıl bugün, Osmanlı döneminde Ermeni Soykırımı’nda hayatını kaybeden hayatları hatırlıyoruz. Böylesi bir mezalimin bir daha yaşanmaması için kendimize taahhütte bulunuyoruz.

24 Nisan 1915'ten itibaren Konstantinopolis'teki Ermeni aydınlarının ve cemaat liderlerinin Osmanlı yetkilileri tarafından tutuklanmasıyla, bir buçuk milyon Ermeni sınır dışı edildi, katledildi veya bir yok etme kampanyasıyla ölüme yürüdü.

Bu açıklamayı suçlamak için olanların asla tekrarlanmaması için yapıyoruz.

Amerikan halkı 106 yıl önce bugün başlayan soykırımda hayatını kaybeden tüm Ermenileri saygıyla anıyor.”

VAATTE BULUNMUŞTU

Biden geçen yıl seçim kampanyası sırasında, ABD’deki Ermeni toplumuna bu konuda vaatte bulunmuş, "benzer bir trajedinin bir daha asla tekerrür etmemesi için Ermeni Soykırımı'nı tanıma ve evrensel insan haklarını, yönetiminin en önemli önceliği yapma" sözü vermişti.

Böylece Biden, 1981 yılında yaptığı açıklamada aynı sözcüğe yer veren Ronald Reagan'dan bu yana "soykırım" terimini kullanan ilk ABD başkanı oldu.

ABD Kongresi'nin her iki kanadı da 2019 yılında 1915 Olayları'nı "soykırım" olarak tanımlayan kararları kabul etmişti.

Ocak ayında göreve başlayan Biden, göreve geldikten sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilk telefon görüşmesini dün, 23 Nisan'da yaptı.

Görüşmeyle ilgili Beyaz Saray ve Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamalarda 1915 olaylarına ilişkin bir ifade yer almadı.

Anahtar Kelimeler:
ABDSoykırımErmeniErmeni Yalanları
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