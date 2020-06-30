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ABD, Türkiye'den S-400 satın almaya mı hazırlanıyor

Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin zirveye çıkaran S-400 füzelerinin ABD tarafından satın alınması için bu ülkede yasa taslağı hazırlanıyor.

30 Haziran 2020 Salı 08:21
ABD, Türkiye'den S-400 satın almaya mı hazırlanıyor

ABD, Türkiye'den S-400 satın almaya mı hazırlanıyor


Rusya'dan satın alınan S-400 hava savunma sistemlerinin kurulum işlemleri konusunda belirsizlik devam ederken, ikinci parti S-400 sistemleri suskunluk devam ederken, ABD senatosunda Türkiye ile ilgili önemli bir yasa taslağı hazırlanıyor. ABD yönetimi, Türkiye'ye teslim edilen S-400 füzelerini satın almak için hareket mi geçti?

ABD'nin 2021 Yılı Savunma Bütçesi Yetkilendirmesi için hazırlanan yasa tasarısına, S-400'ler ile ilgili ekleme yapıldığı iddia edildi.
Amerika Birleşik Devletleri Senatosu'nda ABD’nin 2021 yılı Savunma Bütçesi Yetkilendirmesi için hazırlanan yasa tasarısına, S-400’ler ile ilgili ek madde konulduğu iddia edildi.

Senato'nun 25 Haziran kayıtlarında, ABD Ordusu’na, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunan ve Rusya’dan tedarik edilen S-400 sistemini satın alma yetkisini öngören maddenin eklendiği öne sürüldü.

Ancak eklendiği iddia edilen maddenin, ABD Güney Dakoto Senatörü John Thune tarafından yasanın tartışıldığı esnada öneride bulunulduğu sonrasında ise kabul edilmediği belirtildi.

Ek maddeye göre, Türkiye ABD'ye NATO uyumlu olmayan, sistem almayacağının garantisini verirse, ABD'nin teslim edilmiş olan S-400 sistemini satın alabileceği iddia edilmişti. KAYNAK: HABERTÜRK

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Anahtar Kelimeler:
S400
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