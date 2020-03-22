ABD'de #koronavirüs darbesi | Ordu sahra hastaneleri kuruyor, askerler devriye geziyor

Amerika'da koronavirüs darbesi | Ordu devriye geziyor



Dünyayı yangın yerine çeviren Koronavirüs kabusu can almaya devam ederken başta ABD ve AB ülkeleri olmak üzere çok sayıda ülkede iktidarların kabusu haline geldi. İtalya'da 4 bin 825 kişinin can vermesinin ardından hükümete yönelik istifa çağrıları artıyor. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından en büyük sivil kaybını veren İtalya demokrasi tarihinin en zor günlerini yaşıyor. Hollanda'da sağlık bakanının istifasına, Ukrayna'da iktidar değişikliğine neden olan koronavirüs salgını Amerika'yı karıştırdı.

Geçtiğimiz hafta Beyaz Saray, Pentagon ile ordunun koronavirüs ile başa çıkmak için nasıl yol alabileceği konusunda görüşmelerde bulunduğunu ve vakıalarda artış olan eyaletlerde sahra hastaneleri kurmakta olduğunu açıklamıştı.

ORDU SAHRA HASTANELERİ KURUYOR

ABD ordusunun yönetime el koymaya hazırlandığı iddiaları, ülkenin saygın habercileri ve düşünce kuruluşları tarafından dillendirilirken, bazı eyaletlerde askerler devriye gezmeye başladı. Pentagon'da muhtemel bir iç idari seferberlik hazırlığı yapıldığı doğrulanırken dün ilk kez Amerikan askerleri ana caddelerde ve sokaklarda görüldü. Amerika'da covid-19 salgının merkezi olarak görülen New York'ta askeri birlikler sahra hastanesi kurmaya başladı.

Cemseler dolusu tıbbi araç ve cihaz salgınla mücadele etmek üzere kurulacak sahra hastanelerine taşınırken, eyalet polislerinin muhtemel yağma ve iç karışıklıkta yetersiz kalacağı endişesiyle askerler de kritik noktalarda dolaşıyor.

LOS ANGELES'TE ASKERİ HAREKETLİLİK

Californiya ve Los Angeles'te kritik noktalarda askeri araçlar sık sık görülüyor. ABD'nin en büyük şehirlerinde korona ile mücadele için çok sayıda askeri sağlık ekibinin görevlendirildiği duyuruluyor. California'da da sahra hastaneleri kurulması için çalışmalar yürütülüyor.

EYALETLERİN TÜMÜNDE ACİL DURUM PLANI GÖNDERİLDİ

ABD ordusu 50 eyaletin tamamında yer alan birliklerinde koronavirüs salgını nedeniyle acil durum planlaması yapmasını istedi. Ulusal Muhafız Birlikleri'nin seferber edildiği tüm şehirlerde sahra hastaneleri planlaması yapılırken görevlendirilen askeri birliklerin dünyanın farklı ülkelerinde görev yapan üslerden takviye edileceği duyruldu.

ABD Ordusu'nda görevli istihkamcı ve mühendisler New York eyaletinde hastene olmaya elverişli boş otel binalarını inceliyor.

Kolordu yurt odaları, oteller ve spor sahalarını geçici hastanelere dönüştürebilecek.

Pentagon'un da New York Limanı'na hastane gemisi göndermesi bekleniyor

New York, daha fazla vakıa haberi geldikçe devasa hastanelerde yığılmaların arttığı bildiriliyor.