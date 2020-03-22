Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
109166
ALTIN
273.307
DOLAR
5.8079
STERLİN
7.6342
EURO
6.4320

ABD'de #koronavirüs darbesi | Ordu sahra hastaneleri kuruyor, askerler devriye geziyor

Koronavirüs dünyanın en güçlü ülkelerinde iktidarları sarsıyor. Fransa ve İtalya'nın ardından Amerika'da askerler sokaklara indi. 

22 Mart 2020 Pazar 01:05
ABD'de #koronavirüs darbesi | Ordu sahra hastaneleri kuruyor, askerler devriye geziyor

Amerika'da koronavirüs darbesi | Ordu devriye geziyor


Dünyayı yangın yerine çeviren Koronavirüs kabusu can almaya devam ederken başta ABD ve AB ülkeleri olmak üzere çok sayıda ülkede iktidarların kabusu haline geldi. İtalya'da 4 bin 825 kişinin can vermesinin ardından hükümete yönelik istifa çağrıları artıyor. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından en büyük sivil kaybını veren İtalya demokrasi tarihinin en zor günlerini yaşıyor. Hollanda'da sağlık bakanının istifasına, Ukrayna'da iktidar değişikliğine neden olan koronavirüs salgını Amerika'yı karıştırdı.

Geçtiğimiz hafta Beyaz Saray, Pentagon ile ordunun koronavirüs ile başa çıkmak için nasıl yol alabileceği konusunda görüşmelerde bulunduğunu ve vakıalarda artış olan eyaletlerde sahra hastaneleri kurmakta olduğunu açıklamıştı.

ORDU SAHRA HASTANELERİ KURUYOR

ABD ordusunun yönetime el koymaya hazırlandığı iddiaları, ülkenin saygın habercileri ve düşünce kuruluşları tarafından dillendirilirken, bazı eyaletlerde askerler devriye gezmeye başladı. Pentagon'da muhtemel bir iç idari seferberlik hazırlığı yapıldığı doğrulanırken dün ilk kez Amerikan askerleri ana caddelerde ve sokaklarda görüldü. Amerika'da covid-19 salgının merkezi olarak görülen New York'ta askeri birlikler sahra hastanesi kurmaya başladı.

Cemseler dolusu tıbbi araç ve cihaz salgınla mücadele etmek üzere kurulacak sahra hastanelerine taşınırken, eyalet polislerinin muhtemel yağma ve iç karışıklıkta yetersiz kalacağı endişesiyle askerler de kritik noktalarda dolaşıyor.

LOS ANGELES'TE ASKERİ HAREKETLİLİK

Californiya ve Los Angeles'te kritik noktalarda askeri araçlar sık sık görülüyor. ABD'nin en büyük şehirlerinde korona ile mücadele için çok sayıda askeri sağlık ekibinin görevlendirildiği duyuruluyor. California'da da sahra hastaneleri kurulması için çalışmalar yürütülüyor.

EYALETLERİN TÜMÜNDE ACİL DURUM PLANI GÖNDERİLDİ

ABD ordusu 50 eyaletin tamamında yer alan birliklerinde koronavirüs salgını nedeniyle acil durum planlaması yapmasını istedi. Ulusal Muhafız Birlikleri'nin seferber edildiği tüm şehirlerde sahra hastaneleri planlaması yapılırken görevlendirilen askeri birliklerin dünyanın farklı ülkelerinde görev yapan üslerden takviye edileceği duyruldu.

ABD Ordusu'nda görevli istihkamcı ve mühendisler New York eyaletinde hastene olmaya elverişli boş otel binalarını inceliyor.

Kolordu yurt odaları, oteller ve spor sahalarını geçici hastanelere dönüştürebilecek.

Pentagon'un da New York Limanı'na hastane gemisi göndermesi bekleniyor

New York, daha fazla vakıa haberi geldikçe devasa hastanelerde yığılmaların arttığı bildiriliyor.

Amerika'da Coni'lerin ayak sesleri | ABD ordusu yönetime el koyabilir
Amerika'da Coni'lerin ayak sesleri | ABD ordusu yönetime el koyabilir
On binlerce Amerikan askeri Almanya'ya geldi
On binlerce Amerikan askeri Almanya'ya geldi
Trump'tan, koronavirüsle mücadelede çılgın karar, her ABD dolar yağacak
Trump'tan, koronavirüsle mücadelede çılgın karar, her ABD dolar yağacak
NYT tetikçiliği çileden çıkardı | Böyle sahtekarlık görülmedi
NYT tetikçiliği çileden çıkardı | Böyle sahtekarlık görülmedi
Theodore Dreiser kitabı, | İnsanlık Suçu, bir Amerikan trajedisi
Theodore Dreiser kitabı, | İnsanlık Suçu, bir Amerikan trajedisi
İstanbulkart ile Otomatlardan Alışveriş Dönemi
İstanbulkart ile Otomatlardan Alışveriş Dönemi
2020 Yılında küresel iflaslar artacak
2020 Yılında küresel iflaslar artacak
İran, Irak'ta ABD üslerini 12 füze ile vurdu
İran, Irak'ta ABD üslerini 12 füze ile vurdu
Son Güncelleme: 22.03.2020 01:20
Anahtar Kelimeler:
ABDAmerikaAmerika KoronavirüsAmerika SalgınPandemiCOVID19
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Amerika'da Coni'lerin ayak sesleri | ABD ordusu yönetime el koyabilir
Amerika'da Coni'lerin ayak sesleri | ABD ordusu yönetime el koyabilir
Ukrayna'da korana kabusu | Çok sayıda Türk vatandaşı mahsur kaldı
Ukrayna'da korana kabusu | Çok sayıda Türk vatandaşı mahsur kaldı
On binlerce Amerikan askeri Almanya'ya geldi
On binlerce Amerikan askeri Almanya'ya geldi
Trump'tan, koronavirüsle mücadelede çılgın karar, her ABD dolar yağacak
Trump'tan, koronavirüsle mücadelede çılgın karar, her ABD dolar yağacak
Virüs korkusu paniğe neden oldu, kavga çıktı
Virüs korkusu paniğe neden oldu, kavga çıktı
İtalya’da tüm okullara corona tatili
İtalya’da tüm okullara corona tatili
Bahar Kalkanı'na Moskova engeli | Şam'ın Rus oyunu
Bahar Kalkanı'na Moskova engeli | Şam'ın Rus oyunu
İHA ve SİHA'larımız Suriye'de tüm dengeleri değiştirdi
İHA ve SİHA'larımız Suriye'de tüm dengeleri değiştirdi
Türkiye mülteciler için Avrupa kapısını açtı
Türkiye mülteciler için Avrupa kapısını açtı
Almanya'da ırkçı saldırı Türk kafelerini hedef aldı | 11 ölü var
Almanya'da ırkçı saldırı Türk kafelerini hedef aldı | 11 ölü var

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim