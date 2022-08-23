AKP, Erdoğan - Esad görüşmesine kamuoyunu hazırlıyor



AKP, bu görüşmeye kamuoyunu hazırlıyor



Suriye iç savaşı ile başlayan Ankara - Şam hattında yaşanan kopukluk, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suriye lideri Esad arasında adeta kişisel kavgaya döndü. Erdoğan'ın 'Emevi Camii'nde cuma namazı kılma hayalleri suya düştü. Milyonlarca Suriyeli'nin savaş korkusuyla sığındığı Türkiye adeta mülteci çöplüğüne dönerken, ekonomi iflasın eşiğine geldi. Suriyeli geçici koruma altındaki sığınmacıların geri gönderilmesi öncesi bir milyondan fazlasının gizlice vatandaş haline getirildiği ortaya çıktı. Artan kamuoyu baskısı Erdoğan'ı yeni arayışlara iterken, Özbekistan'da düzenlenecek ŞİÖ zirvesi, Ankara Şam arasında yeni bir diyalog fırsatı ortaya çıktı. Ancak kamuoyu Suriye politikasının neden olduğu ve yıkıma dönüşen krizde Erdoğan ve ekibine tepkili. Bu tepkiyi AKP yöneticileri nasıl yumuşatacak?

AKP'YE YAKIN İSİMLER KAMUOYU OLUŞTURUYOR

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'la bir araya geleceği iddiasını iktidara yakın Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur da tekrar etti.



İran'ın yarı resmi haber ajansı Tasnim, 15-16 Eylül'de Özbekistan'ın başkenti Semerkand'da yapılacak Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Devlet Başkanları Zirvesi'nde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın üçlü görüşme gerçekleştirebileceğini ileri sürmüştü.

AKP'nin Suriye politikasında yeni bir döneme geçileceği yorumlarının arkasından gelen bu iddiayı iktidara yakın bir kalem de tekrarladı. O isim, Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur oldu.

Uğur, Tv100’de Gürkan Hacır’ın hazırlayıp sunduğu Taksim Meydanı programında konuya dair dikkat çeken bir açıklama yaptı.

“Beşar Esad kazandı arkadaşlar” diyen Fuat Uğur, canlı yayındaki konuşmasında “Bence Semerkant’ta Beşşar Esad ile (Cumhurbaşkanı Erdoğan) aynı karede fotoğraf verecektir” ifadelerini kullandı.



