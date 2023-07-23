Alevler Rodos Adası'nı esir aldı | 20 bin kişi tahliye edildi
Türkiye'de Kahramanmaraş, Adana, Mersin ve Bursa'da orman yangınlarına müdahale havadan ve karadan devam ederken, komşumuz Yunanistan en zor günleri yaşıyor. Anakara ve adalardaki orman yangınlarına müdahale uluslararası çapta mücadeleye dönüştü. Rodos'ta söndürme çalışmalarına Türk uçakları da katılıyor.
6 GÜNDÜR DEVAM EDİYOR
Yunanistan'ın Rodos adasında 6 gündür devam eden orman yangını etkisini artırarak yayılmaya devam ederken şu ana kadar 19 bin kişinin tahliye edildiği bildirildi. Bazı bölgelerin hayalet kente döndüğü adadan ayrılmak isteyen turistler sahillerde de kalabalıklar oluşturdu.
???????????? Laerma, Rodos'ta yangın maalesef evlere ulaştı.pic.twitter.com/cVrtRMrLw5— Aris (@voiceofhellas) July 22, 2023
Yunanistan’ın orman yangınlarıyla mücadelesi devam ediyor. Rodos Adası’ndaki orman yangını 6’ncı gününe girerken, çok sayıda ev ve otel tahliye edildi. İtfaiye tarafından yapılan açıklamada, 19 bin kişinin güvenli yerlere taşındığı belirtildi.
BİRÇOK BÖLGE TEHDIT ALTINDA
Alevlerin sahildeki Kiotari, Gennadi, Pefki, Lindos, Lardos ve Kalathos’a ulaştığı açıklandı.
GEÇİCİ BARINAKLARA YERLEŞTİRİLDİLER
İtfaiye Sözcüsü Ioannis Artopoios yaptığı açıklamada, biri hamile olmak üzere 2 kişinin hastaneye kaldırıldığını söyledi. Rodos Belediye Başkan Yardımcısı Thanasis Virinis yaptığı açıklamada ise, yaklaşık 5 bin kişinin geçici barınaklarda olduğunu aktararak, şilte ve yatak örtüsü gibi temel ihtiyaçların gönderilmesini istedi.
???? Laerma, Rodos— Aris (@voiceofhellas) July 22, 2023
Bunu özellikle yangının ve yangınla mücadelenin nasıl bir şey olduğunu görmeniz için paylaşıyorum. pic.twitter.com/Rqt3nnbZQV
SAHİLDE KURTARILMAYI BEKLİYORLAR
Rodos'tan ayrılmak için bekleyen tatilcilerin bavullarıyla sahilde kendilerine uzatılacak yardım elini beklediği görüntüler paylaşıldı.
BAZI UÇUŞLAR İPTAL EDİLDİ
Tur operatörleri Rodos uçuşlarını iptal ederken, Air France-KLM ve Ryanair ise, Rodos'tan günlük uçuşunun normal şekilde devam ettiğini söyledi.
Yangına, aralarında Türkiye’nin gönderdiği toplam 18 uçak ve 250'den fazla itfaiyeci ile müdahale ediliyor.