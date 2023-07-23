Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 27°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Alevler Rodos Adası'nı esir aldı | 20 bin kişi tahliye edildi

Yunanistan ana karasında ve adalarda çıkan yangınlar yüzlerce hektar alanı kül etti. Sadece Rodos Adası'nda 20 bin kişi evlerinden tahliye edildi.

23 Temmuz 2023 Pazar 22:19
Alevler Rodos Adası'nı esir aldı | 20 bin kişi tahliye edildi

Alevler Rodos Adası'nı esir aldı | 20 bin kişi tahliye edildi


Türkiye'de Kahramanmaraş, Adana, Mersin ve Bursa'da orman yangınlarına müdahale havadan ve karadan devam ederken, komşumuz Yunanistan en zor günleri yaşıyor. Anakara ve adalardaki orman yangınlarına müdahale uluslararası çapta mücadeleye dönüştü. Rodos'ta söndürme çalışmalarına Türk uçakları da katılıyor.

6 GÜNDÜR DEVAM EDİYOR

Yunanistan'ın Rodos adasında 6 gündür devam eden orman yangını etkisini artırarak yayılmaya devam ederken şu ana kadar 19 bin kişinin tahliye edildiği bildirildi. Bazı bölgelerin hayalet kente döndüğü adadan ayrılmak isteyen turistler sahillerde de kalabalıklar oluşturdu.

Yunanistan’ın orman yangınlarıyla mücadelesi devam ediyor. Rodos Adası’ndaki orman yangını 6’ncı gününe girerken, çok sayıda ev ve otel tahliye edildi. İtfaiye tarafından yapılan açıklamada, 19 bin kişinin güvenli yerlere taşındığı belirtildi.

Yetkililer, tahliye edilenlerin otellere, kapalı stadyumlara, konferans merkezlerine ve okul binalarına yerleştirildiğini ifade ederek, bunun Yunanistan’ın gerçekleştirdiği en büyük tahliye operasyonu olduğunu aktardı.

BİRÇOK BÖLGE TEHDIT ALTINDA

Alevlerin sahildeki Kiotari, Gennadi, Pefki, Lindos, Lardos ve Kalathos’a ulaştığı açıklandı.

GEÇİCİ BARINAKLARA YERLEŞTİRİLDİLER

İtfaiye Sözcüsü Ioannis Artopoios yaptığı açıklamada, biri hamile olmak üzere 2 kişinin hastaneye kaldırıldığını söyledi. Rodos Belediye Başkan Yardımcısı Thanasis Virinis yaptığı açıklamada ise, yaklaşık 5 bin kişinin geçici barınaklarda olduğunu aktararak, şilte ve yatak örtüsü gibi temel ihtiyaçların gönderilmesini istedi.


SAHİLDE KURTARILMAYI BEKLİYORLAR

Rodos'tan ayrılmak için bekleyen tatilcilerin bavullarıyla sahilde kendilerine uzatılacak yardım elini beklediği görüntüler paylaşıldı.

BAZI UÇUŞLAR İPTAL EDİLDİ

Tur operatörleri Rodos uçuşlarını iptal ederken, Air France-KLM ve Ryanair ise, Rodos'tan günlük uçuşunun normal şekilde devam ettiğini söyledi.

Yangına, aralarında Türkiye’nin gönderdiği toplam 18 uçak ve 250'den fazla itfaiyeci ile müdahale ediliyor.

Anahtar Kelimeler:
YunanistanRodosOrman Yangını
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kaçak sığınmacılar için yüzen cezaevi yaptılar
Kaçak sığınmacılar için yüzen cezaevi yaptılar
100 yıldır kayıp kelebek yeniden ortaya çıktı
100 yıldır kayıp kelebek yeniden ortaya çıktı
Moskova'ya seçim uyarısı etkili oldu mu?
Moskova'ya seçim uyarısı etkili oldu mu?
Avrupa'yı göçmen korkusu sardı | AKP kaybederse AB zorlanacak
Avrupa'yı göçmen korkusu sardı | AKP kaybederse AB zorlanacak
Rus savaş uçakları ABD İHA'sını imza atarak düşürmüş
Rus savaş uçakları ABD İHA'sını imza atarak düşürmüş
Yunanistan'da tren kazası | Türkiye'den cenaze izni istendi
Yunanistan'da tren kazası | Türkiye'den cenaze izni istendi
Tanımlanamayan metal cisim Japonları tedirgin etti
Tanımlanamayan metal cisim Japonları tedirgin etti
Depremzedeleri kazıklayan marketlere Londra'dan tokat gibi örnek
Depremzedeleri kazıklayan marketlere Londra'dan tokat gibi örnek
Şüpheli gök cisimleri Avrupa'da ortaya çıktı
Şüpheli gök cisimleri Avrupa'da ortaya çıktı
Azerbaycan'da yardım izdihamı | Kardeşlik günü
Azerbaycan'da yardım izdihamı | Kardeşlik günü

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim