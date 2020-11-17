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Aliyev'e İran'dan küstah tehdit | Keskin nişancı ile hedef aldılar

30 yıl boyunca Azerbaycan topraklarını işgal eden Ermenistan'a silah dahil her türlü desteği veren İran yönetimi, Ermenilerin Türk yurtlarından sökülüp atılmasının ardından iyice zıvanadan çıktı.

17 Kasım 2020 Salı 19:44
Aliyev'e İran'dan küstah tehdit | Keskin nişancı ile hedef aldılar

Aliyev'e İran'dan küstah tehdit | Keskin nişancı ile hedef aldılar


Türk düşmanı terör örgütlerine yıllardır yataklık yapan İran, işgalci Ermenistan'a verdiği desteğin çok ötesine geçti. Azerbaycan - İran sınır bölgesinde 30 yıl devam eden Ermeni işgalini büyük bir askeri harekatla sonlandıran Baku yönetimine geçtiğimiz hafta sınıra yığınak yaparak göz dağı vermeye kalkan İran'ın son eylemi kalleşlik boyutuna ulaştı.


İran sınırında kurtarılan Cebrail ve Fuzuli şehirlerini ziyaret eden Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev burada düzenlenen canlı yayına katılırken, kalleş ve sinsi bir namlunun kendisini hedef aldığından habersizdi. 
İran ile Azerbaycan arasındaki Hudaferin Köprüsü yakınlarına gelen İlham Aliyev 'Bu köprü artık iki ülke arasında dostluk bağlarının sınırıdır' derken, İran tarafından İranlı bir askerin keskin nişancı tüfeği ile kendisini hedef aldığı adım adım izlediği ortaya çıktı.


Üstelik bu kalleşliği sosyal medyada yayınlamaktan çekinmeyen küstah İranlı'nın sık sık Aliyev'i vurabileceğini ima ederek 'kadraja' aldığı görüldü.

İlham Aliyev'in dostluk mesajı verdiği bir sıradan İran tarafından yapılan küstahlık sosyal medyada sert tepkilere neden olmuştu. 

Hüdaferin Köprüsü'nün İran kesiminde oturan on binlerce Azeri Türk'ü, Ermeni işgalinin sona ermesinin ardından günlerce Aras nehri boyunca sevinç gösterileri düzenlemiş, durumu kıskanan İran polisi, söz konusu gösterilere müdahale etmiş çok sayıda kişi göz altına alınmıştı.

ARAS NEHRİ BOYUNCA YIĞINAK YAPTI

Bu arada İran Ordusu, yakın müttefiki Ermenistan'ın ağır yenilgisinin ardından Aras Nehri boyunca ağır silahlarla sınırda yağınak yaptığı biliniyor. 30 yıl boyunca işgalci Ermenistan'a her türlü desteği vermekten çekinmeyen İran, Azerbaycan sınırına, nehri geçmede kullanılmak üzere çok sayıda seyyar köprü getirerek adeta göz dağı vermek istemişti.
 

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Son Güncelleme: 17.11.2020 19:59
Anahtar Kelimeler:
AzerbaycanIrdanİranAliyevIlham AliyevHüdaferin Köprüsü
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