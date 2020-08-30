Almanya'da yabancılara mali takip başlıyor

Almanya'da yeni vergiler kapıda

“GURBETÇİLER TEDİRGİN”

Almanya'da yaşayanların yurtdışında “Neyi var, neyi yok” gözetim altına alınıyor.

HABER: YAŞAR KAÇMAZ / ALMANYA

Alman vergi dairelerine 30 Eylül tarihi itibariyle, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülkeden mali bilgi yağacağı ve Almanya'da yaşayan insanların banka bağlantıları üzerinden mali dökümlerinin bildirileceği kaydedildi.

ALMAN VATANDAŞI OLAN YABANCILARDA ENDİŞELİ

Dünyanın 110 ülkesindeki vergi daireleri, Almanya’da yaşayan veya Alman vatandaşlığını almış eski uyrukluların banka hesapları ve depolarıyla ilgili bütün bilgileri 30 Eylül’den itibaren Alman maliyesine bildirecek. Bu otomatik ve karşılıklı bilgi alışverişinde (Automatischer Informationsaustausch-AIA) Türkiye ilk kez yer alırken, bu bağlamda Alman Maliyesine Türkiye’den de büyük bir bilgi aktarımı gerçekleşecek ve uzmanlara göre, özellikle eski Türk, yeni Alman vatandaşlarını bu alanda büyük sürprizlerin beklediği öngörülüyor.

ANKARA’NIN TUTUMU MERAKLA BEKLENİYOR

Ankara’nın Almanya’da yaşayan “milyonlarca yurttaş ve soydaşını” ilgilendiren bu konuda vatandaşlarına sahip çıkması ve ciddi adımlar atması heyecanla bekleniyor.

Federal Almanya’nın haftalık finans dergilerinden “Euro am Sonntag”ın yeni sayısında yarım sütunluk bir haberde Almanya’daki Türkiye kökenli topluluğun büyük bir hareketlenme yaşayabileceğine işaret edildi.

Elektronik yolla aktarılacak bu bilgilerin çok kapsamlı olacağı belirtilirken, buna göre; finans kuruluşları, mesela Türkiye’deki bankalar, bundan böyle AIA çerçevesinde yabancı müşterilerinin kişisel bilgilerini ve hesaplarıyla depolarının yıl sonu nihai bakiyelerini, faiz ve kâr payı gelirlerini, değerli kağıtlarla yaptığı alışverişlerden doğan kazançlarını Almanya’ya bildirmek zorunda.

YILLARDIR MASADA DURUYORDU

Resmi rakamlara göre 2.8 milyon, tahminlere göre 3 milyonu aşkın Türkiye kökenlinin yaşadığı Almanya’da, bu topluluğun Türkiye’de çeşitli düzeylerde mal varlıkları ve ticari işlemleri, farklı kaynaklardan gelirleri olduğu, ancak bunları da Alman vergi sistemine bildirmediği, dolayısıyla vergilendirmediği herkesin bildiği bir sır olarak yıllardır masada duruyordu.