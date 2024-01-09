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Almanya iltica başvurularında ret rekoru kırıldı

Almanya'da 2023'teki toplam 351 bin 915 iltica başvurusunun 62 bin 624'ü Türk vatandaşları tarafından yapıldı. Başvuruların yarısına yakını ret edildi

09 Ocak 2024 Salı 11:27
Almanya iltica başvurularında ret rekoru kırıldı






Almanya iltica başvurularında ret rekoru kırıldı


Almanya'da sığınmacı sayısı 2023 yılında artış gösterdi. Almanya Federal Göç ve Mülteciler Dairesi (BAMF) tarafından bugün açıklanan istatistiklere göre, geçen yıl ilk kez sığınma talebinde bulunanların sayısı bir önceki yıla göre yüzde 51,1 artarak 329 bin 120'ye yükseldi. 2022 yılında ilk kez iltica başvurusunda bulunanların sayısı 217 bin 774 idi. İlk başvurusu reddedilmesine rağmen yeniden iltica başvurusunda bulunanların toplam sayısı ise 351 bin 915 olarak açıklandı.

Federal Göçmenlik ve Mülteci Servisi 2023 yılında 261 bin 601 başvuruyu karara bağladı. Başvuruların yüzde 51,7'si hakkında olumlu karar verildi. Yaklaşık 62 bin kişinin başvurusu reddedilirken, 65 bin başvuruda da çeşitli nedenlerle süreç durduruldu. Başvuruların karara bağlanma süreci Almanya genelinde ortalama 6,8 ay sürdü.

BAMF rakamlarına göre ilk başvuruların yaklaşık 23 bini Almanya'da doğan ve 1 yaşından küçük bebekler tarafından yapıldı.


BAMF verilerine göre iltica başvurularında ilk sırayı Suriye vatandaşları aldı. Suriyeliler tarafından 102 bin 930'u ilk başvuru olmak üzere toplam 104 bin 561 başvuru yapıldı. Türkler 61 bin 181'i ilk başvuru olmak üzere 62 bin 624 başvuru ile ikinci sırada yer aldı.

Türkiye'yi 53 bin 582 başvuru ile Afganistanlılar izledi.  Bunu 12 bin 360 başvuru ile Iraklılar ve 10 bin 206 başvuru ile İranlılar izledi.

Anahtar Kelimeler:
Almanya IlticaAlmanyaIltica
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