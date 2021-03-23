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Almanya korona önlemlerini yeniden uzattı

Almanya’da korona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında 28 Mart’ta kadar geçerli olan mevcut tedbirler sertleştirilerek 18 Nisan’da kadar uzatıldı.

23 Mart 2021 Salı 14:56
Almanya korona önlemlerini yeniden uzattı

Paskalya Bayramı'nda bu tedbirlerin sıkılaştırılacağı ve 1-5 Nisan tarihlerinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı açıklandı.

HABER: YAŞAR KAÇMAZ

Buna göre son yedi günde 100 bin kişide yeni vaka sayısının 100’ü aştığı bölgelerde, özel araçlarda sürücüyle aynı haneden olmayan diğer yolculara tıbbi maske takma zorunluğu getirilmesi, maske ve mesafe kurallarına riayet edilmesinin zor olduğu yerlerde hızlı testlerin yapılması, sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulanması ve insanlar arasındaki temasların kısıtlanması gibi ek önlemler alınabileceği aktarıldı.

Böylelikle 1-5 Nisan’da evde kalma prensibinin geçerli olacağına işaret edilen açıklamada, bu dönemde en fazla iki hane halkının bir araya gelmesine izin verileceği ancak toplanan kişilerin sayısının beş ile sınırlandırılacağı, 14 yaş altındaki çocukların bu sınırlama kapsamına alınmayacağı aktarıldı.

Bu tarihlerde kamusal alanda toplanmaların yasaklanacağı, gıda maddeleri satan marketlerin sınırlı bir şekilde sadece 3 Nisan’da açılmasına izin verileceği belirtilen açıklamada, dini cemaatlerden de etkinliklerini çevrim içi gerçekleştirmelerinin rica edileceği kaydedildi.

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