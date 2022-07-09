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Almanya'ya gitmek isteyenler dikkat | Vize alma süresi uzayabilir

Türk vatandaşlarına vize uygulayan ülkeler, başvurularda çıkardıkları zorluklara şimdi de zaman uzatmayı ekledi

09 Temmuz 2022 Cumartesi 11:07
Almanya'ya gitmek isteyenler dikkat | Vize alma süresi uzayabilir

Almanya'ya gitmek isteyenler dikkat | Vize alma süresi uzayabilir

Son günlerde, Almanya'ya turist olarak gitmek isteyen Türk vatandaşlarının karşılaştığı vize alma süresinin uzunluğuyla ilgili sorunun kaynağı belli oldu. Almanya Konsolosluğu'ndan İstanbul Vize Bölümü'ndeki işlemler hakkında açıklama geldi.

Konsolosluğun Instagram hesabından yapılan paylaşımda, vize başvurusu yapılırken en az 15 gün sürenin hesaba katılması istendi.

Bazı işlem sürelerinin 45 güne kadar uzayabileceğine dikkat çekilen açıklamada şöyle denildi: 

"Resmi tatillere (Ör: Bayram, Noel) denk gelen zamanlarda işlem süreleri daha uzun olabilir. Vize Bölümü, seyahate 15 günden az bir süre kala yapılan başvuruları kabul etmeme hakkına sahiptir."

Açıklamaya ek yapılan uyarıda, "İşlem sırasında başkonsoloslukta işlem durumu hakkında bilgi vermek mümkün değildir" ifadeleri kullanıldı.

Anahtar Kelimeler:
AlmanyaAlmanya VizesiVize
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