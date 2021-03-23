Amerika'da katliam saldırı 10 kişi öldü

Silahlı saldırıların bir haftadır durmadığı Colorado'da dün biri polis 10 kişi öldü. Polis saldırganı ayaklarından vurarak yakaladı. Ülke çapında yayın yapan TV kanalları ise kanlı görüntüleri kesintisiz canlı yayınlarken, polis yetkilileri bu durumdan şikayetçi.

ABD'de biri polis 10 kişinin hayatını kaybettiği süpermarket saldırısının canlı yayın görüntüleri paylaşıldı. Colorado'daki bu saldırının, ABD genelinde son 7 günde yaşanan 7'nci silahlı saldırı olduğu kaydedildi.ABD’nineyaletininkentinde, dün meydana gelen silahlı saldırıda biri polis 10 kişi hayatını kaybederken, saldırı anları bazı görgü tanıkları tarafından sosyal medyadan canlı olarak yayınlandı. Polis, taktiksel tehlikesini belirterek canlı yayınların yapılmaması çağrısında bulunurken, şüpheli hafif yaralı gözaltına alındı. Colorado’daki bu saldırının, ABD genelinde son 7 günde yaşanan 7’nci silahlı saldırı olduğu kaydedildi.

Boulder kentinde, dün öğleden sonra meydana gelen silahlı saldırıda biri polis 10 kişi hayatını kaybederken, saldırı anında olay yerinde bulunan görgü tanıkları, saldırı anlarını sosyal medyadan canlı yayınladı. Polis, canlı yayınların taktiksel olarak polis operasyonlarını ve olay yerinde bulunan diğer kişilerin hayatını tehlikeye atacağı uyarısında bulunarak, bu yayınların durdurulmasını istedi.

Saldırıda yaşamını yitirenler arasında bulunan 7 çocuk babası polis Eric Talley’in (51), olay yerine ilk gidenlerden olduğu ve saldırgana müdahale ederken hayatını kaybettiği belirtildi. Polis, şüphelinin gözaltına alınmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, soruşturmanın yaklaşık 5 gün süreceğini duyurdu.

