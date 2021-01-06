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Amerika'da son durum | Türkiye vatandaşlarını uyardı

Trump yanlıları Washinton'da sokaklara indi, kongre binasını bastı. Bu ülkede yaşayan Türk vatandaşları, Dışişleri Bakanlığı tarafından uyarıldı.

06 Ocak 2021 Çarşamba 23:24
Amerika'da son durum | Türkiye vatandaşlarını uyardı

Amerika'da son durum | Türkiye vatandaşlarını uyardı


Başkanlık kavgası Amerika'yı karıştırdı. Amerikan kongresi Trump yanlıları tarafından basıldı. Polis göstericilere ateş açtı, bir kişinin polis tarafından vurulduğu açıklandı. Cumhuriyetçilere yakınlığı ile bilinen Fox Tv Kongre binası içinde çıkan olaylar sırasında yaralananların olduğunu duyurdu. Washington'da gösteriler devam ederken Türkiye, bu ülkede bulunan vatandaşlarını uyardı.

 
Dışişleri Bakanlığı, ABD'de yaşayan Türk vatandaşlarını uyararak "ABD'deki vatandaşlarımızın kalabalık mekanlar ve gösteri yapılan yerlerden uzak durmalarını tavsiye ediyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanlığı, ABD'de yaşanan olaylara ilişkin yaptığı açıklamada "ABD Başkanlık seçimlerinin ardından yaşanan ve bugün Kongre binasının göstericiler tarafından basılması teşebbüsüne kadar varan iç gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz. ABD’deki tüm tarafları itidal ve sağduyuya davet ediyoruz. ABD’nin bu iç siyasi krizi olgunluk içinde aşacağına inanıyoruz. ABD’deki vatandaşlarımızın kalabalık mekanlar ve gösteri yapılan yerlerden uzak durmalarını tavsiye ediyoruz." dedi.

Anahtar Kelimeler:
Amerikada Son DurumOlaylarABDBidenTrump
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