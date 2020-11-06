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Amerikalı komutandan PKK'lı bebek katillerine övgü

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonlarından kaçarak Amerika'nın etekleri altına saklanan PKK'lı teröristlere, bu ülkenin sempati dolu mesajları giderek yoğunlaşıyor.

06 Kasım 2020 Cuma 22:23
Amerikalı komutandan PKK'lı bebek katillerine övgü

Amerikalı komutandan PKK'lı bebek katillerine övgü 



Türkiye'nin sözde müttefiki, NATO ittifakı içinde güçlü ortağı ABD, bebek katili PKK'lı teröristlere binlerce TIR dolusu silah yardımının ardından, şimdi de övgü dolu mesajlar vermeyi ihmal etmiyor.  ABD Merkez Komutanlığı'na bağlı DEAŞ ile Mücadele Uluslararası Koalisyon Sözcüsü Albay Wayne Marotto, sosyal medya hesabından terör örgütü PKK/YPG'nin uzantısı SDG'ye övgüler yağdırdı.

ABD'nin terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG/PYD ve SDG'ye verdiği desteğe bir yenisini daha ekledi. ABD Merkez Komutanlığı'na bağlı DEAŞ ile Mücadele Uluslararası Koalisyon Sözcüsü Albay Wayne Marotto, sosyal medya hesabından terör örgütüne övgüler yağdırdı.  Marotto yaptığı paylaşımda “Altı yıl önce DEAŞ, Kobani'nin yüzde 60'ını kontrol ediyordu, ancak SDF (PKK/YPG) teslim olmadı ve şehri ele geçirdi. DEAŞ'ı mağlup etme misyonumuza devam ederek onları onurlandırıyoruz. SDF ve bileşenleri, DEAŞ'ı yenme misyonunda gururlu bir miras oluşturdu” dedi.


BİR ÖNCEKİ KOMUTAN AĞLAMIŞTI

Eylül ayında görevine veda eden DEAŞ ile Mücadele Uluslararası Koalisyon Sözcüsü Albay Myles B. Caggins bölgeden ayrılmadan önce, terör örgütü PKK/YPG'nin uzantısı SDG'nin sözde yöneticileriyle bir araya gelmişti. Caggins, terör örgütü SDG'nin sözcüsü Mustafa Bali düzenlediği basın toplantısında yaptığı veda konuşmasında terör örgütüne destek veremeyeceği için gözyaşlarına hakim olamamıştı.
 

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