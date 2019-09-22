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Amerikalı pilotların korkulu rüyası S-400 için özel tatbikat

Amerikan hava kuvvetlerine ağit uçakların, aralarında Türkiye'nin de yer aldığı ülkeler tarafından satın alınan S-400 hava savunma sistemlerine karşı koyabilmek için özel tatbikata başladı.

Amerikalı pilotların korkulu rüyası S-400 için özel tatbikat

Amerikan hava kuvvetlerine ağit uçakların, aralarında Türkiye'nin de yer aldığı ülkeler tarafından satın alınan S-400 hava savunma sistemlerine karşı koyabilmek için özel tatbikata başladı.

22 Eylül 2019 Pazar 08:22
Amerikalı pilotların korkulu rüyası S-400 için özel tatbikat

Amerikalı pilotların korkulu rüyası S-400 için özel tatbikat


Amerikan pilotlarının korkulu rüyası haline gelen S-400 hava savunma sistemlerine karşı özel tatbikat düzenleniyor. 2020 yılının ortalarına kadar sürecek olan tatbikat için, sanal olarak üretilen S-400 sinyallerinden pilotların kurtulabilme kabiliyetleri denenecek. Amerikan basını Rusya ve Çin tarafından geliştirilen bazı füze türlerinden kurtulabilmenin imkansız olduğunu yazdı.


National Interest’in ABD Savunma Bakanlığı’ndan yetkililere dayandırdığı haberine göre, ABD’li F-35 pilotları başta S-400’ler olmak üzere Rus ve Çin hava savunma sistemlerine daha iyi karşı koyabilmek için açık alanda bilgisayar simülasyonlarıyla tatbikat gerçekleştiriyor.
National Interest, ABD Hava Kuvvetleri pilotlarının F-35’lerle açık alanda bilgisayar simulasyonları ile S-400 gibi Rus hava savunma sistemlerinin yanı sıra Çin yapımı sistemlere karşı koyabilmek için eğitimden geçtiğini yazdı.

Pentagon yetkililerinin kaynak gösterildiği haberde bu adımın 2020 ortaları ve sonralarında beklenen düşman tehditlerine karşı bir hazırlık amaçlı kaydedildi.

Habere göre, tatbikat kapsamında pilotlar AIM-9X füzeleri ile uçağın doğrudan nişan alanı dışında kalan hava hedeflerini vurmayı öğreniyor. Pilotlar yalnızca S-400 gibi modern sistemlere karşı koymaya hazırlanmakla kalmayıp, bu tür teknolojilere sahip ülkelerde geliştirilebilecek sistemlere de hazır olmaya çalışıyor.

ABD’nin Avrupa, Afrika ve NATO Hava Kuvvetleri Komutanı Jeffrey Harrigian ise “Ellerinde frekans değiştirebilen karadan havaya dijital füze sistemleri var ve çok kıvrak faaliyet gösterebiliyor. Bunları simulasyonlarla taklit etmek kolay değil” dedi.

RUSYA VE ÇİN’DEN TEKNOLOJİ ALAN ÜLKELERDEN ENDİŞELİYİZ

Harrigian, bunun Pentagon’un kesinlikle Rusya veya Çin’den düşmanlık beklediği anlamına gelmediğini, daha çok bu ülkelerden teknoloji satın alan ülkelerden endişe duyduklarını kaydetti. Tehdit bekledikleri belirli bir ülke olmadığını da vurgulayan Harrigian, her olasılığa karşı hazır olmak istediklerini ifade etti.

Son yıllarda Türkiye ve Hindistan, S-400 sevkiyatı için Rusya ile anlaşma imzaladı.

Harrigian dün de Rusya’nın Avrupa’daki 'olası saldırganlığına anında yanıt vermeye' hazır olduklarını, Rusya'nın Kaliningrad şehrinin hava savunma sistemini geçmek için bir planları olduğunu söylemişti. KAYNAK: Sputnik Türkçe 

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Anahtar Kelimeler:
S-400RusyaABDPentagonF-35NATOABD Hava Kuvvetleri
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