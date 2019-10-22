

Amerikan askerleri Suriye ve Irak'ta taş yağmuruna tutuldu





Suriye ve Irak'ta 12 13 yaşında çocukları bile asker yapan terör örgütü PKK'nın sivil kıyafetli üyeleri yollara inerek kendilerini sattığına, ihanete uğradığına inandığı ABD askerlerini taş yağmuruna tuttu. Öfkesini alamayan PKK yandaşları zaman zaman trafiği kesmeye çalıştı. Görüntüler Suriye ve Irak'tan geldi. Terör örgütü yandaşlarının bir yandan en yakın müttefiki ABD askerlerine domates ve taş fırlatırken diğer yandan da zırhlı araçların önünü kesmeye çalıştı.

TERK EDİLMENİN ACISINI YAŞIYORLAR

Barış Pınarı Harekatı’nda ABD ile varılan mutabakatın ardından terk edildiklerini düşünen terör örgütü PKK yandaşları, dün sabah Suriye’nin Kamışlı ilçesinde, akşam ise Irak’ın kuzeyinde Duhok ile Erbil arasında ABD’ye ait zırhlı birlikleri taş yağmuruna tuttu. Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, “ABD’nin namus ve onur değerleri çiğnendi. Bu görüntüler ABD’nin Ortadoğu’da terör örgütleriyle yaptığı işbirliğinin bozguna uğradığının görüntüsüdür” dedi.

Suriye’nin kuzeyinde oluşturulmaya çalışılan terör devletine karşı düzenlenen Barış Pınarı Harekatı’nda, YPG/PKK’lı terör unsurlarının operasyon yapılan bölgeden çıkmaları için ABD ile varılan 120 saatlik mutabakatın bitmesine saatler kala Suriye ve Irak’ta dikkat çeken iki olay yaşandı.

SABAH SAATLERİNDE SURİYE'DE TAŞLADI

Suriye’nin Kamışlı ilçesinin güneyinde yer alan Qıdurbeg semtinde, dün sabah saat 09.00 ile 09.15 arasında ABD’ye ait 4. Grup’taki zırhlı birlikleri, terör örgütü PKK yandaşları tarafından taşlandı.

AKŞAM İSE K.IRAK'TA TAŞ YAĞMURUNA TUTTU

Kameraya yansıyan görüntülerin ardından ikinci olay ise Irak’ın kuzeyinde, IKBY bölgesinde, Duhok ile Erbil arasında meydana geldi. Suriye’den çıkan ve Irak’a geçen ABD’ye ait zırhlı birlikler burada da PKK’nın milislerince taş ve domates yağmuruna tutuldu. Güvenlik politikaları uzmanı Abdullah Ağar'a göre son gelişmeler oldukça hassas bir sürecin başlangıcını işaret ediyor.

“BESLE KARGAYI OYSUN GÖZÜNÜ”

“Suriye’nin Kamışlı ilçesinde ve IKBY bölgesinde, ABD’nin kendisini kullanmasından rahatsız olan YPG/PKK’lılar, yersiz ve zamansız terk ettiğini düşündüğü ABD’li askerleri, kendi milislerine ve halka taşlattı. ABD, terör örgütüyle işbirliği yaptı ve askerinin, bayrağının, zırhlılarının taşlanmasına maruz kaldı.

ABD’nin namus ve onur değerleriyle oynandı. Bu görüntü, ABD’nin Ortadoğu’da terör örgütleriyle yaptığı işbirliğinin bozguna uğradığının görüntüsüdür. Örgütün çıkarları kadar varsın. Örgütün çıkarlarına dokunduğun an örgütün milisleri ve halk tarafından taşlanırsın. Yani besle kargayı, oysun gözünü.



