Avrapa'yı uyuşturucuyla dolandırdılar | 645 milyor euroluk vurgun

Uyuşturucunun zararlarını bir kenara bırakarak yüz binlerce insanı esrar ham maddesi yasal kenevir ekimi yalanıyla kandıran çetenin AB ülkelerindeki yapılanmasına yönelik operasyonlar yoğunlaştırıldı. Hollanda, Almanya, İsveç ve Fransa gibi ülkelerde 550 binden fazla insanı kaydeden ve bunlardan 645 milyon euro toplamayı başaran çetenin üç yıldır faaliyet gösterdiği bildiriliyor. Avrupa'nın bir çok ülkesinde, kenevir yetiştiriciliği altında e-çiftlikler kurarak, on binlerce yatırımcıyı dolandırdığı iddia edilen "JuicyFields" adlı oluşuma düzenlenen operasyonda, binlerce euro para ele geçirilirken, çok sayıda kişi de gözaltına alındı.

Europol ve Eurojust tarafından desteklenen ve çok sayıda Avrupa kolluk kuvveti tarafından yürütülen ortak bir soruşturmada, "JuicyFields" yatırım dolandırıcılığına yönelik kapsamlı operasyon düzenlendi.

Avrupa çapında gerçekleştirilen polis baskınında, Almanya merkezli "Juicy Fields" adlı internet platformunun işletmecilerine karşı harekete geçildi.

11 ülkede 9 kişinin gözaltına alındığı operasyonda, 38 evde arama yapıldı.

Kolluk kuvvetleri çok sayıda lüks araç, sanat eseri, nakit para ve çeşitli lüks eşyaların yanı sıra çok sayıda elektronik cihaz ve belgeye de el koydu.

JUİCY FİELDS

Juicy Fields'ın 2020'den beri sözde "e-yetiştiricilik" yatırım hizmeti sunduğu söyleniyor.

Başta Rus olmak üzere Hollandalı, Alman, İtalyan, Letonyalı, Maltalı, Polonyalı, Ürdünlü, ABD'li ve Venezuela uyruklu şüphelilerin, mağdurları kendi web sitelerine çekmek için sosyal ağlardaki reklamları kullandıkları ve bu platformların, tıbbi amaçlarla kullanılacak kenevir bitkilerinin ekimi, hasadı ve dağıtımı için kitle kaynaklı yatırım fırsatları vaat ettiği kaydedildi.

Bu sözde 'e-yetiştirme' fırsatına en az 50 Euro'luk bir başlangıç yatırımıyla, yatırımcılara tıbbi kenevir üreticileriyle bağlantı kuracakları vaat ediliyordu. Bir kenevir bitkisinin satın alınmasıyla birlikte platform, e-yetiştirici olarak da adlandırılan yatırımcılara, marihuananın yetkili alıcılara satışından kısa sürede yüksek kâr elde edebileceklerini garanti etti.

Şirket yıllık yüzde 100 veya daha fazla getiri sözü verirken, bunu garanti etmek bir yana, bunu tam olarak nasıl başaracaklarını bile açıklamadı. Alıcıların fark etmediği şey ise, bunun bir aldatmaca, büyük ölçekli bir "saadet zinciri" olduğuydu.

186 BİN YATIRIMCIDAN 645 MİLYON EURO YATIRIM

Yetkililere göre, 186.496 yatırımcı sisteme 190 milyonu kripto para olmak üzere yaklaşık 645 milyon euro 'yatırım' yaptı.

Ancak polis, yapılan baskınlarda 645 milyon euronun sadece 500 bin eurosunu ele geçirebildi.

Çoğu Avrupa vatandaşı olmak üzere dünya çapında tahmini 550 bin katılımcı çevrimiçi yatırımcı olarak platforma kaydedildi.

Yaklaşık 186.000 katılımcı, banka havaleleri veya kripto para birimleri kullanarak, 2020'nin başından Temmuz 2022'ye kadar aktif olan ayrıntılı saadet zincirine para aktardığı belirtildi.