Avrasya Federasyonu | Kazak halkının ve Kazakistan'ın yanındayız

2002’de 6 ülke tarafından kurulan Kollektif Güvenlik Anlaşması Örgütü – KGAÖ’den talep edilen geçici askeri yardım davetini, Kazakistan Cumhuriyeti’nin ayaklanmaya dönüşen olayların bastırılması ve ülke güvenliğinin sağlanması çerçevesinde doğru bir yaklaşım olarak değerlendiriyoruz.

Kazakistan’ın da kurucu ortak olduğu’ndan da benzeri destek talebinin olması arzu edilmekle birlikte,’nin kuruluş belgesinde üye ülkelerin birbirlerine ihtiyaç duyulduğunda askeri, güvenlik desteği verilmesi ile ilgili kabul edilen bir madde olmadığını kamuoyunun bilgisine sunmak istiyoruz. Bu konuda Türk Devletler Teşkilatı üye ülkelerinin anlaşmaya varmış olması gerekmektedir. Elbette arzumuz Türkiye’nin bir Albay, bir Yüzbaşı, bir Astbubay ve askerlerden oluşan özel bir birliğin sembolik de olsa Kazakistan’a gönderilmesidir.

Hem kardeşimiz hem de stratejik ortağımız olan Kazakistan’ın huzur ve istikrar içerisinde bağımsızlığını ve egemenliğini koruması ve ülkenin toprak bütünlüğü ile halkın barış ve huzur içinde yaşaması bizim temel arzumuzdur. Kazak halkının sevinci sevincimiz olduğu gibi üzüntüsü de üzüntümüzdür. Kazakistan’ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülke olarak, Kazakistan’ın acısını paylaşıyor ve kardeş Kazak halkının ve Kazak Hükümeti’nin her zaman yanında olduğumuzu vurgulamak istiyoruz.



