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Avrasya Federasyonu | Kazak halkının ve Kazakistan'ın yanındayız

    Kardeş Kazakistan Cumhuriyeti’nde 2 Ocak günü başlayan olayların onlarca masum güvenlik görevlisi ve sivilin ölümüyle sonuçlanan iç çatışmaya dönüşmesi bizleri üzmüştür. 

10 Ocak 2022 Pazartesi 18:38
Avrasya Federasyonu | Kazak halkının ve Kazakistan'ın yanındayız

Avrasya Federasyonu | Kazak halkının ve Kazakistan'ın yanındayız

    2002’de 6 ülke tarafından kurulan Kollektif Güvenlik Anlaşması Örgütü – KGAÖ’den talep edilen geçici askeri yardım davetini, Kazakistan Cumhuriyeti’nin ayaklanmaya dönüşen olayların bastırılması ve ülke güvenliğinin sağlanması çerçevesinde doğru bir yaklaşım olarak değerlendiriyoruz.

    Kazakistan’ın da kurucu ortak olduğu Türk Devletleri Teşkilatı’ndan da benzeri destek talebinin olması arzu edilmekle birlikte, TDT’nin kuruluş belgesinde üye ülkelerin birbirlerine ihtiyaç duyulduğunda askeri, güvenlik desteği verilmesi ile ilgili kabul edilen bir madde olmadığını kamuoyunun bilgisine sunmak istiyoruz. Bu konuda Türk Devletler Teşkilatı üye ülkelerinin anlaşmaya varmış olması gerekmektedir. Elbette arzumuz Türkiye’nin bir Albay, bir Yüzbaşı, bir Astbubay ve askerlerden oluşan özel bir birliğin sembolik de olsa Kazakistan’a gönderilmesidir.

Hem kardeşimiz hem de stratejik ortağımız olan Kazakistan’ın huzur ve istikrar içerisinde bağımsızlığını ve egemenliğini koruması ve ülkenin toprak bütünlüğü ile halkın barış ve huzur içinde yaşaması bizim temel arzumuzdur. Kazak halkının sevinci sevincimiz olduğu gibi üzüntüsü de üzüntümüzdür. Kazakistan’ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülke olarak, Kazakistan’ın acısını paylaşıyor ve kardeş Kazak halkının ve Kazak Hükümeti’nin her zaman yanında olduğumuzu vurgulamak istiyoruz.
    
 

Anahtar Kelimeler:
Avrasya FederasyonuKazakistan
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