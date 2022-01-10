Avrasya Federasyonu | Kazak halkının ve Kazakistan'ın yanındayız
2002’de 6 ülke tarafından kurulan Kollektif Güvenlik Anlaşması Örgütü – KGAÖ’den talep edilen geçici askeri yardım davetini, Kazakistan Cumhuriyeti’nin ayaklanmaya dönüşen olayların bastırılması ve ülke güvenliğinin sağlanması çerçevesinde doğru bir yaklaşım olarak değerlendiriyoruz.
Hem kardeşimiz hem de stratejik ortağımız olan Kazakistan’ın huzur ve istikrar içerisinde bağımsızlığını ve egemenliğini koruması ve ülkenin toprak bütünlüğü ile halkın barış ve huzur içinde yaşaması bizim temel arzumuzdur. Kazak halkının sevinci sevincimiz olduğu gibi üzüntüsü de üzüntümüzdür. Kazakistan’ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülke olarak, Kazakistan’ın acısını paylaşıyor ve kardeş Kazak halkının ve Kazak Hükümeti’nin her zaman yanında olduğumuzu vurgulamak istiyoruz.