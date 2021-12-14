Avrasya Federasyonu'ndan Kerkük Eğitim Vakfı'na ziyaret



Avrasya Türk Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı İsmail Cengiz, Irak ziyareti çerçevesinde Kerkük’te faaliyet gösteren Kerkük Vakfı merkezini ziyaret ederek, Türkmen sanatçısı merhum Abduvahit Küzeci’nin kızı vakıf başkanı Cumbut Küzeci ve yönetim kurulu üyesi Ganim Salihi ile görüştü.

Türk Halk Müziği Sanatçısı İclal Akkaplan, Salih Turhan ve Ömer Türkmenoğlu’nun da hazır bulunduğu ziyarette, Kerkük Eğitim ve İnsani Yardım Vakfı’nın faaliyetleri hakkında bilgiler alındı. Vakfın özellikle yetim ve muhtaç öğrencilere İngilizce dersler verdiği, kırtasiye ve burs yardımında bulunduğu, ev hanımlarına yönelik çeşitli kurslar düzenlendiği öğrenildi.

Türkmen iş adamlarının sosyal yardımlaşmaya daha aktif katılımlarının teşvik edilmesi gerektiği konusunda istişarelerin yapıldığı görüşmede, Türkmen iş insanı Ömer Köprülü’nün Türkmen davasına olan katkıları örnek gösterilerek, iş insanlarının davaya sahip çıkmalarının önemi vurgulandı.

Türkmen Cephesi milletvekili Erşat Salihi’nin de katıldığı ziyarette kahvaltı sofrasında Kerkük'te kültür ve sanat konusunda düzenlenen etkinlikler ele alındı.

Türk dünyası coğrafyasından şiirler, hoyratlar okundu, türküler söylendi.

Afganistan, Kırım ve Doğu Türkistan’daki sıkıntıların dile getirildiği ziyarette Avrasya Federasyonu ile Kerkük Eğitim Kurumu arasında karşılıklı iş birliğinde bulunulması konusunda istişarelerde bulunuldu.

Cumbut Küzeci başkanlığındaki Kerkük Eğitim ve İnsani Yardım Merkezi, eğitim ve insani proje alanlarında Kerkük’te öncü kuruluş olmayı ve Irak içindeki ve dışındaki insanlara çok daha iyi bir gelecek inşa etmek için ilham vermeyi hedefliyor.