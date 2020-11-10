

Azerbaycan ile Nahcıvan arasında kara yolu kuruluyor



Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Dağlık Karabağ ile birlikte ikinci özerk Bölgesi Nahcıvan arasında karayolu bağlantısı kuruluyor. Tarihi müjdeyi gece yarısı canlı yayında halka seslenen Cumhurbaşkanı İlham Aliyev verdi.

Aliyev konuşmasında imzalanan antlaşma ile Karabağ'ın statüsü konusunun değiştirilmesi konusunda tek bir kelime olmadığına dikkat çekerek, Nahcivan Özerk Cumhuriyet ile Anavatan Azerbaycan arasında kara yolu ulaşımı ve bağının güçlendirilmesine özel önem verildi. Anlaşma ile Azerbaycan ile Nahcivan arasındaki karayolu iletişiminin güvenliği de imza altına alındı. Azerbaycan ile Türkiye arasında karayolu bağının kurulması açısından son derece önemli olan son gelişme tarihi bir adım olarak görülüyor.

CANLI YAYINDA İMZA ATTILAR



Azerbaycan'ın Ermenistan'ın işgali altında bulunan Karabağ'daki topraklarını savaş meydanında bir bir kazanmasının ardından Ermenistan teslim oldu. Mağlubiyeti itiraf eden Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın imzaladığı teslimiyet anlaşmasına Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin canlı yayında imza attı.

İmzanın ardından ulusa sesleniş konuşması yapan Aliyev, imzalanan zafer anlaşmasının maddelerini de tek tek ilan etti.

Buna göre:

Anlaşma maddeleri

1 - Dağlık Karabağ bölgesinde tüm askeri eylemler saat 00'dan itibaren duracak.

2- Kelbecer 15 Kasım’a, Ağdam 20 Kasım’a, Laçın 1 aralık’a kadar Azerbaycan'a iade edilecek.

3 - Dağlık Karabağ'daki temas hattına ve Laçın Koridoruna, Rusya Federasyonu barışı gücü birliği konuşlandırılacak.

4 - Rusya barışı gücü Ermenistan silahlı kuvvetlerinin çekilmesine paralel olarak bölgeye yerleştirilecek. Rus barış gücünün bölgede kalma müddeti 5 yıl olacak.

5- Anlaşmanın taraflarca uygulanmasını etkin kontrol etmek için ateşkes izleme merkezi kurulacak.

6-Tarafların ortak kararıyla gelecek 3 sene içinde, Hankendi-Ermenistan arasındaki yeni köprü yolunun inşası planına ve çalışmalarına karar verilecek. Rus Barış gücü bu yeni hattın güvenliğinin sağlanmasından sorumlu olacak.

7 - Mecburi göçmenler işgalden kurtarılan bölgelere BM Mülteciler yüksek komiserliği denetimi altında yerleştirilecek.

8 - Savaş esirleri ve askerlerin naaşlarının karşılıklı iadesi yapılacak.

9 - Bölgede tüm ekonomi ve ulaşım bağlantıları açılacak . Ermenistan Cumhuriyeti, vatandaşların, araçların ve malların her iki yönde engelsiz hareketini organize etmek için Azerbaycan Cumhuriyeti'nin batı bölgeleri ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasında ulaşım bağlantıları/kanalları sağlayacak.Ulaşım kanalları üzerindeki kontrol, Rusya Federal güvenlik servisinin Sınır Servisi organları tarafından gerçekleştirilecej.Tarafların mutabakatı ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ni Azerbaycan'ın batı bölgelerine bağlayan yeni ulaşım hattının inşası sağlanacak.

İlham Aliyev, 5. maddede bahsedilen barış güçlerinin Türkiye ve Rusya olduğunu da açıkladı.

Aliyev'in ulusa sesleniş konuşmasından satır başları ise şöyle oldu:

Anlaşmanın sebeplerinden biri Şuşa'nın kurtarılmasıdır.

Ermenistan'ın ısrarla istediği Dağlık Karabağ'ın statüsü hakkında hiç bir madde bu anlaşmada yer almamaktadır. Olamaz da.

Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü bir sonraki anlaşmalarda sağlanacaktır.

Bu anlaşma Ermenistan'ın askeri teslimiyetidir.

Onları iti kovar gibi kovduk.

Türk-Rus ortak barış gücü misyonu olacak. Bu yeni bir format.

Ne oldu Paşinyan, Cebrail'e yol yapıyordun.

Gözünüz aydın olsun, biz Karabağ'a geri dönüyoruz.

Muzaffer ordumuzla ve muzaffer halkımızla gurur duyuyoruz.