Azerbaycan Ordusu, 27 yıl sonra Kelbecer'de





Ermeni işgali altındaki topraklarının büyük bölümünü savaşarak kurtaran Azerbaycan Ordusu, dün gece yarısından itibaren Kelbecer'e girdi. Ağdam'ın ardından Kelbecer'i de anlaşmalara uygun olarak boşaltan ermeni güçleri, şehri terk etmeden önce çok sayıda binayı ateşe verdi.

Ermeni Ordusu'nun çekilmeden hemen önce kendi kullandığı binaları da patlatarak kullanılamaz hale getirdiği görüldü.

Azerbaycan Milli Ordusu gece yarısı Kelbecer’e girmeden 5-6 saat önce... pic.twitter.com/PlHSQvSfKh — Abdullah Ağar (@abdullahagar2) November 24, 2020

Azerbaycan Milli Ordusu gece yarısı Kelbecer’e girmeden 5-6 saat önce... pic.twitter.com/PlHSQvSfKh — Abdullah Ağar (@abdullahagar2) November 24, 2020

Kelbecer'in özgürlüğüne kavuşması sosyal medyada büyük sevince neden oldu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından Azerbaycan Ordusu ve halkını kutladı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Azerbaycan ile Ermenistan arasında Rusya'nın ara buluculuğunda imzalanan ateşkes anlaşması gereği, Azerbaycan ordusunun Kelbecer'e girdiği duyuruldu.

Açıklamada, ordunun geçeceği dağlık güzergahın mayınlardan temizlendiği kaydedildi.

Azerbaycan ordusunun 27 Eylül'de başlattığı operasyonda 5 kent merkezi 4 kasaba ve 286 köyün kurtarılması üzerine Ermenistan yenilgiyi kabul etmiş, işgal altındaki Ağdam, Laçın ve Kelbecer illerini de boşaltacağını taahhüt eden anlaşmaya imza atmıştı.

Ermenistan 15 Kasım'da vermesi gereken Kelbecer'i zamanında boşaltamadığı için Azerbaycan'dan 10 günlük ek süre alarak, işgal ettiği bölgeyi 25 Kasım'da vermeyi taahhüt etmişti.

Ateşkes gereği 20 Kasım'da Ağdam'dan çekilen Ermenistan, Laçın'ı da 1 Aralık'a kadar Azerbaycan'a geri verecek.

Azerbaycan'ın batısında, Ermenistan sınırında, Dağlık Karabağ'ın kuzey batısındaki Kelbecer, 1993'te Ermenistan tarafından işgal edilmişti.